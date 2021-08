Pedro Castillo: el ‘profe’ bajo la lupa, después de la sorpresa y los temores

No hemos estado en unas elecciones como otras de nuestra historia. Como lo señala el antropólogo Ramón Pajuelo, las elecciones del bicentenario se convirtieron en una lucha sin cuartel entre sectores políticos prácticamente convertidos en enemigos irreconciliables.

Lo que hemos vivido fue como “una lucha fratricida en un país arrasado por el vendaval de una coyuntura de crisis con múltiples factores concurrentes. Felizmente, la experiencia límite que nos tocó vivir a todos los peruanos y peruanas durante las elecciones no culminó en una interrupción golpista del orden democrático, ni en un abierto enfrentamiento violento entre los actores en pugna... La sangre no llegó al río”.

No fue una fiesta de la democracia, más bien parecía un drama político. Y lo hemos vivido apenas hace unas semanas. De allí el reto que es analizar, pese a ser reciente, este fenómeno electoral.

Es lo que hace el libro El profe. Cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación, editado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Historiadores, antropólogos, sociólogos, politólogos e historiadores reflexionan sobre lo que ha significado el triunfo de Castillo en primera y segunda vuelta, y lo que podría significar en adelante.

Exploraciones

En las páginas de este libro, los investigadores enfocan la aparición de un candidato apenas conocido por la huelga magisterial del 2017, su crecimiento acelerado en las preferencias electorales, el apoyo masivo pese a enfrentar a la candidata favorita de los grandes medios de comunicación y grupos empresariales, sus contadas cualidades como candidato presidencial, además no pierden de vista unas elecciones peculiares, las más virulentas de nuestra historia reciente.

“Cada uno de los autores busca sobreponerse a la estupefacción recurriendo al interés por aportar materiales útiles para la reflexión y el debate público. Esta tarea intelectual se refleja en las páginas de un libro urgente, pero que intenta no dejar de lado la responsabilidad característica de las ciencias sociales, esto es, poner los pies sobre la tierra sin perder por ello imaginación crítica, capacidad de asombro y esfuerzo de interrogación”, explica Ramón Pajuelo.

Los autores ponen bajo la lupa al “provinciano redentor”, al rondero, maestro y dirigente, sus múltiples trayectorias y a la democracia asediada. Uno de los textos que llamó nuestra atención es el del historiador Raúl Asensio, “El provinciano redentor. Crónica de una elección no anunciada”.

“En la política peruana existe una especie de arquetipo que se ha construido a lo largo de décadas, es el del provinciano redentor. Cuando la república se halla en momentos de crisis económica, y sobre todo moral, surge una suerte de imaginario colectivo en el que se representa a las élites limeñas como corruptas, incapaces de conducir el Estado y se presenta a los políticos provenientes de las regiones como una reserva moral llamada a redimir la República”.

“Una encarnación de este arquetipo podría haber sido el propio Leguía, Sánchez Cerro, Velasco, Paniagua después de la dictadura y, de alguna manera, trató de jugar ese papel Vizcarra. En el caso de Castillo se nota aún más por su condición de provinciano y campesino”.

Los investigadores Romeo Grompone y Omayra Peña ubican esa condición, esa trayectoria de Castillo, y la reflexionan en el capítulo “Pedro Castillo, una identidad reconocida en múltiples trayectorias”. Allí muestran a un político que ha agregado a su experiencia, como rondero y dirigente sindical, identidades y facetas en su desempeño electoral.

Asensio advierte que los autores del libro tienen diversas opiniones sobre el hoy presidente. “Si bien Castillo parece una figura muy extraordinaria en el sentido de no ser habitual en la política peruana, cuando uno mira el contexto internacional encuentra personajes similares en muchos lugares, que proceden de fuera de la política y articulan un discurso populista y nacionalista, contrario a lo que ha significado las dos décadas de globalización y de economía neoliberal”.

“La diferencia está en que muchas veces estos personajes populistas, antiglobalización, tienen discursos más de derecha. Formalmente, Castillo ha tenido un discurso más de izquierda, pero en realidad buena parte de su programa es muy parecido al que tenía Trump -proteccionista, nacionalista-, al de Zelenski en Ucrania, al de Bukele en El Salvador. Son ese tipo de personajes que surgen en la periferia de la política y expresan el malestar por el modelo que se ha construido en los últimos 20 años”.

“En ese sentido, creo que Castillo no es extraordinario, tiene su lógica local, y al mismo tiempo forma parte de esta corriente global de personajes antiglobalización surgidos en todas partes”.

Outsider. Castillo y Fujimori. Diversas miradas a un personaje y un proceso en El profe. Foto: Aldair Mejía / La República

Derrumbe del símbolo

Para Natalia González, directora del IEP, que escribió junto a Macarena Moscoso “Al maestro con cariño (y cautela)”, le fue muy importante a Castillo ser un profesor rural.

Recuerda que en la primera vuelta había un gran desánimo de los docentes que no lograban identificarse con un candidato. “Había mucha frustración por los 5 años de gobierno anterior. Y el hecho de que tuvieran a un colega en el partidor como candidato y provinciano fue importante para una fuerte identificación”.

Pero hay un límite. Según González, si en la campaña Castillo fue un símbolo, como maestro y rondero, como especie de revancha ante el quinquenio pasado y lo que pasábamos con pandemia, crisis social, cierre de escuelas, “al pasar tres semanas de gobierno podría estar significando, sobre todo para los maestros, el derrumbe del símbolo”.

El enfoque de González es severo. “Lo más grave es que la agenda educativa, que había avanzado con muchos problemas en los últimos años, con tres grandes triunfos para la educación que busca formar mejores ciudadanos (la carrera pública magisterial, triunfo del ordenamiento de la educación superior y existencia de la Sunedu, y un currículo con enfoque de derechos), ahora está en grave peligro por declaraciones de miembros del Gobierno y el presidente”.

“Esto es muy contrario a ese símbolo que habían visto los maestros en campaña, ahora esos tres temas están en cuestión. Es rarísimo, una paradoja. En eso coinciden con el lado más conservador y derechista del espectro político”.

Dirigente. Se hizo conocido con las marchas magisteriales del 2017. Aún es una incógnita. Foto: Archivo La República

Reacciones

Raúl Asensio, historiador

“¿Castillo y Fujimori? Son personajes outsiders. Más outsider Castillo que Fujimori... Sí, hay similitud en el sentido de que son personajes que desarrollan discursos populistas y antiélite, y no estaban en los cálculos de ningún analista”.

Natalia González, directora general del IEP

“El libro tiene ensayos que abordan al candidato desde diversos ámbitos, diferentes enfoques... Fue una sorpresiva trayectoria electoral de Castillo y merecía una aproximación ensayística de su triunfo y la expectativa de los votantes”.

Yerel Vásquez Cerna, politólogo

“Hay que recordar que Castillo en la etapa electoral se aleja de las corrientes con las que llega: Perú Libre, Cerrón, Bermejo... públicamente los aparta, programáticamente no, siguió con la agenda de cambio de Constitución, etc”.

“Atracciones, repulsiones y tensión hay en las izquierdas”

El politólogo Yerel Vásquez identifica dos corrientes en la izquierda: una, un poco más urbana, asentada en la clase media limeña, principalmente; y otra más rural. Sostiene que, en el proceso electoral, con Castillo, confluyeron las dos corrientes.

“No es una confluencia programática, no se hizo un proyecto conjunto, surgió naturalmente en la contienda, cuando Castillo entra a segunda vuelta con su background de Perú Libre, experiencia sindical, etc., y se suman elementos de la izquierda limeña moderada. Es una unidad espontánea, pero no tiene solidez programática”.

“Hoy en el gobierno se ve la tensión entre estas dos corrientes y una tiene más poder que la otra. La corriente liderada por Cerrón tiene poder fáctico en el Congreso y puede establecer direcciones, ministerios -por lo menos eso vemos de afuera-, y entra en contradicción con la izquierda moderada”.

“Esa dinámica genera una interacción de atracciones y repulsiones”.

“Castillo tendría que moderarse o radicalizarse. Con lo primero aglutinaría a un mayor conjunto de actores de izquierda y apartaría a organizaciones de corte más radical. Y si en el Gobierno participan fuerzas más sectarias, la unidad terminaría disolviéndose. Lo que vemos hoy en día es esa tensión”.

Aporte

Ya en librerías. El libro El profe reúne análisis de Raúl Asensio, Gabriela Camacho, Paolo Sosa-Villagarcía, Natalia González y Macarena Moscoso.

Estudios. También dan su análisis Romeo Grompone, Omayra Peña, Ramón Pajuelo y Yerel Vásquez.

Datos del libro

Nombre de libro: El profe. Cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación.

Autor: Varios

Editorial: IEP

Páginas: 305

Portada de El profe. Foto: difusión

