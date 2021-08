El 33% de ciudadanos aseguró sentir esperanza por el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, quien aún no cumple el primer mes en el cargo, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

Ante la pregunta “ ¿Qué siente ante el Gobierno de Pedro Castillo ?”, el 27% de encuestados aseguró que incertidumbre, el 14% miedo, el 13% confianza, el 8% desilusión, el 2% desconfianza y el 1% no sabe o prefiere no opinar al respecto.

El sondeo reveló, además, que el 32% de peruanos cree que el jefe de Estado se preocupa mucho por los que menos tienen, mientras que el 25% consideró que algo, el 15% que un poco y el 24% que nada.

Asimismo, 29% de encuestados indicó que el mandatario solo les parece algo democrático. Por su lado, el 25% aseguró que no consideran para nada que siga los lineamientos de la democracia y el 23% dijo que sí lo hace y mucho.

Aprobación

Según la misma investigación publicada este domingo Castillo Terrones no ha logrado iniciar su gestión con la aprobación mayoritaria de los peruanos .

Un 38% de ciudadanos aprueba la manera en la que el profesor cajamarquino está conduciendo su Gobierno. Por el lado contrario, un 46% de la población desaprueba su gestión.

Mientras tanto, en una posición intermedia o no definida, un 16% de encuestados señaló que no sabe si aprobar o no el Gobierno de Pedro Castillo, o no precisa una opinión sobre esto.

El último julio, antes de que asuma la presidencia, un 53% aprobó cómo había actuado después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, un 45% lo desaprobó y un 2% no sabía o no precisó.

El estudio fue realizado del 16 al 19 de agosto en los 24 departamentos, con un margen de error de 2,8 puntos y un 95% de nivel de confianza.

