El congresista de Podemos Perú Carlos Anderson anunció que el jueves 26 de agosto votará en contra de darle la confianza al gabinete liderado por Guido Bellido.

“ Este gabinete a mí no me genera confianza; por lo tanto, no merece mi confianza. Estoy seguro de que muchísimos ciudadanos se sienten igual, que este gabinete no es el gabinete que merecíamos para el año del bicentenario”, expresó el parlamentario en diálogo con el medio El Filtro.

“Este es un tema que no admite votación en bloque. He escuchado por ahí que en Acción Popular van a votar todos en bloque. Quiero ver eso. No va a ser así. Lo puedo asegurar, porque es un tema que realmente requiere que cada quien tome una responsabilidad ”, agregó.

Aseguró, además, que él no está a favor de una vacancia y que le parece una “aberración” y algo “irresponsable” que a quince días la gente esté hablando de que se tiene que vacar al jefe de Estado.

“Este es un Gobierno de gente no preparada. Ok. Pero existe mucha gente preparada en el Perú. Se requiere que el presidente se convenza de eso y podemos empezar a volver a andar”, manifestó.

Anderson afirma que Castillo no dio el gabinete que había prometido

Asimismo, Carlos Anderson aseveró que este gabinete ministerial no responde a las promesas que el mandatario hizo en segunda vuelta y después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya anunciado su victoria.

“Nos había dicho que nos iba dar un gabinete de unidad nacional, de todas las sangres, de los mejores, no ideologizados. Nunca dijo paritario, pero uno hubiese esperado también eso. Y no nos dio nada de eso”, comentó.

“Para mí, por eso, este es un gabinete fallido, independientemente de la dinámica que ha venido habiendo en estos días. Yo por lo menos tengo muchas dudas en torno a cómo voy a votar, a menos pues que suceda el milagro que todos estamos esperando y que el presidente Castillo entienda que en lugar de dar un salto al vacío, debe dar un salto al futuro”, prolongó.

Por último, indicó que el presidente debe “reconocer que el Perú tiene las posibilidades de salir rápidamente adelante si tan solo él deja a un lado estos excesos ideológicos de la gente de Perú Libre y entiende que el país requiere menos ideología y más pragmáticos, y eso implica abrir la cancha para poder traer a los mejores”.

