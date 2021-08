Oposición evalúa abstenerse en voto de confianza al gabinete Bellido

Diversos congresistas de oposición evalúan la opción de abstenerse en el voto sobre el pedido de confianza al gabinete ministerial para insistir en su exigencia de cambios al Gobierno y no debilitar al Parlamento con una negación que pueda acercarlo al riesgo de su disolución. De este modo, evitarían perder la llamada “bala de plata”: la primera de solo dos oportunidades para negar la confianza a un gabinete.

Como se sabe, el Gobierno necesita que el Congreso apruebe darle la confianza al gabinete ministerial. Para esto, requiere los votos favorables de la mitad más uno de los parlamentarios que participen de la sesión del pleno en que define este pedido. El primer ministro, Guido Bellido, ha anunciado que se presentará el 26 de agosto, es decir, dentro de diez días.

Fuerza Popular, la bancada de oposición con más congresistas, sería uno de los grupos donde esta opción toma vuelo.

“El pueblo no aprueba el nombramiento del señor Bellido como premier. Presidente Castillo, tiene la oportunidad de replantear el gabinete y que los altos funcionarios cumplan el perfil de cargo”, tuiteó la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, vocera alterna de la bancada, el último domingo 8.

En Acción Popular, la segunda fuerza opositora del Congreso, están al tanto, pero hay discrepancias aún no resueltas.

“La bancada evalúa todas las alternativas. Eso de la abstención también he escuchado, pero creo que das confianza o no la das. Mi posición personal es darla y luego ir evaluando a cada ministro, pero todavía no hemos definido como grupo”, dice el legislador José Arriola, vocero alterno acciopopulista.

En Alianza para el Progreso (APP) hay mayor disposición.

“Una posibilidad es la votación en ámbar (abstención). No hay denegatoria ni otorgamiento (de la confianza). Eso lleva a otra votación, pero tiene que haber rectificación (del Gobierno)”, expresa Eduardo Salhuana, portavoz de los apepistas.

“Todo está abierto. No es el único camino (la abstención), lo ideal es que se hagan los cambios. Esperaremos este tiempo qué señales pueden dar el presidente y el primer ministro. Antes no puedo decirle si haremos esa maniobra”, aduce José Williams, vocero de Avanza País.

“Sí es una posibilidad (la abstención). La bancada ha planteado una estrategia. Primero el diálogo para mantener la democracia. Luego, interpelación a ministros. Vamos en un camino claro”, dice Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular.

José Jeri, portavoz de Somos Perú-Partido Morado, reconoce que está sonando cada vez más la opción de la abstención. “Lo escucho cada vez más frecuente. Es un mensaje político y es válido. Debe haber ajustes. Vamos a medir los hechos”, alegó.

En el 2014, el gabinete de Ana Jara logró la confianza con solo 55 votos a favor. En el 2019, el equipo de Salvador del Solar lo consiguió con 46 adhesiones.

Los gobernadores coordinan con el Gobierno nacional

Tras la reunión de los gobernadores regionales con el presidente Pedro Castillo y su gabinete ministerial el sábado 14 de agosto, el diálogo ha continuado el domingo a pedido de las partes. Esta vez fue con el premier Guido Bellido. No estuvieron todos los gobernadores porque algunos tenían que retornar a sus regiones. El segundo grupo volverá a este miércoles para seguir coordinando proyectos e inversiones.

El gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, dijo que conversó con siete ministros. Con el de Educación pactó un encuentro en su región el 5 de setiembre. Luis Hidalgo, de Madre de Dios, se prepara para este miércoles. Mencionó que tratará su prioridad: el traslado aéreo de vacunas a las comunidades nativas.

