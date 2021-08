La figura de Marco Falconí Picardo nuevamente apareció en el espectro de la política nacional. No pone peros para ponerse nueva camiseta. Esta vez se colocó la del gobierno de Pedro Castillo. El abogado fue designado por el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, como Asesor II – Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

Ni bien se conoció la decisión, saltó la militancia cuestionando la resolución con la encargatura.

Jaime Quito, congresista arequipeño por Perú Libre, es uno de ellos. Aunque resaltó que es potestad del ministro colocar a la gente que crea conveniente, no dejó de manifestar que deberían ser cuadros del partido oficialista quienes ocupen esos cargos. “Hago notar mi preocupación porque tampoco pueden ser personas que tienen problemas o que no han estado en la línea que marca al programa del partido y los lineamientos que ha expresado el presidente el 28 de julio”, declaró.

Pero Falconí pareciera que no sigue la línea de nadie. Se puso la camiseta de Perú Posible cuando fue parlamentario, y luego la de Alianza Para el Progreso para repetir el plato, pero sin éxito. Su reciente incursión fue con Podemos Perú, partido de José Luna Gálvez, acusado por el Ministerio Público de ser parte de “Los Gánsters de la Política”. También el político fue noticia por conocerse que conversó telefónicamente con el ex magistrado César Hinostroza, uno de “Los Cuellos Blancos”. Esto en medio de su postulación a integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Al legislador Quito se sumó el Comité Ejecutivo Regional de Arequipa. En un comunicado rechazaron el nombramiento del “derechista y neoliberal Marco Falconí”. Invocan a diferentes organizaciones para pronunciarse en contra de lo que calificaron “una infeliz designación”. “Es un insulto al pueblo de Arequipa”. Acotaron que el ministro Silva Villegas no es un militante del partido sino un invitado.

“No estoy interviniendo como político, sino como técnico”, se defendió Falconí vía telefónica ante la postura de los militantes. Pero ¿cómo llegó a ocupar el cargo de asesor el ex congresista? Según Falconí lo llamaron expertos del ministerio para participar de 6 a 7 reuniones desde julio y es ahí, sostiene, que recién conoce a Juan Villegas. Negó que su estudio o él mismo haya patrocinado alguna vez al ministro. “La experiencia, porque he estado en el Congreso los 5 años, por el tema constitucional y el parlamentario, es la razón de que el señor ministro me ha considerado”, contestó.

A los cuestionamientos, Falconí los consideró opiniones personales. “Un gobierno para tener éxito, tiene que convocar a diferentes profesionales, no solamente del partido, porque se va gobernar para todos los peruanos”, indicó. Además el exparlamentario mostró su sorpresa porque se le señala de ser de derecha. “Si ayudar al prójimo es ser derecha no tengo ningún problema”, sorteó la pregunta.❖

Excongresista Falconí señala que cumple con el perfil

Marco Falconí asegura que cumple con el perfil para ocupar el cargo designado en el MTC. “Soy el único que tiene 7 maestrías, doctorado, especialidad en gestión pública buen gobierno. Si no reúno los requisitos en dónde estamos”, respondió. Sobre el también cuestionado ministro Silva Villegas indicó que este tiene liderazgo y que maneja bien a los equipos técnicos. Días atrás Silva tuvo que anular la resolución con que nombraba a Alberto Falla, fundador de la empresa Retecsur SAC que emitió certificado a la cisterna que tras su deflagración produjo muertes en el distrito de Villa El Salvador en Lima.