Gremios del sur exigen cambio de Premier

Elmer Mamani y Zaida Tecsi

Las respuestas radicales por la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, no tardaron. Desde el sur, algunos gremios exigen el cambio inmediato y amenazan con protestas.

Una de las posiciones más contundentes es la de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). Su secretario general, José Luis Chapa Díaz, sostuvo que no se debe mantener a Bellido en el cargo. Pide la renuncia del congresista cusqueño, del cargo de Premier. De no ser escuchados, advirtió que la FDTA convocaría a una protesta y pedirá el apoyo de otros gremios del sur.

“Queremos estabilidad política y eso no lo estamos viendo. Si el presidente no se rectifica, tendremos que iniciar protestas. Él gobierna para un país no para un partido político”, alegó.

Chapa tomó esta posición, pese a que en campaña apoyó a Castillo.

Germán Santoyo, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), tampoco ve con buenos ojos, el nombramiento de Bellido. Sostuvo que es el primer desacierto del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Es un error. La designación de Guido Bellido agrava la crisis, está lejos de unir que es lo que se necesita en este momento”, argumentó.

Santoyo invocó a Castillo a corregir lo que considera una equivocación. “Los asesores o la imposición del dueño del partido (Perú Libre), el señor Cerrón, llevaron a esta designación que es una equivocación muy grave. Hay momentos en que se tiene que reaccionar y corregir, es lo que debe hacer Pedro Castillo”.

Asimismo, se unió a las voces que piden a Bellido renunciar para lograr la reconciliación del país. “La unidad que necesitamos ahora, no se logrará con Bellido”, puntualizó.

El dirigente anunció que analizan la invitación de Arequipa para iniciar protestas. Dijo que evaluarán con las bases si la FDTC pedirá el cambio del Premier desde las calles.

Igualmente, el alcalde provincial del Cusco, Víctor Boluarte, coincidió en que el nombramiento del Premier agudizó las confrontaciones en el país. La incertidumbre por la respuesta del Congreso, causa más preocupaciones.

Boluarte señaló que el mandatario de la Nación debió buscar concertaciones para no iniciar un gobierno con enfrentamientos y conflictos. “Aunque es una atribución del presidente, estas designaciones debieron ser consensuadas para que no perturben la gobernabilidad del Perú”.

La autoridad edil sostuvo también que la falta de definiciones en ministerios como Economía y Justicia o la incertidumbre por la decisión que tome el Congreso respecto al gabinete Bellido, paraliza a las regiones.

“Tenemos proyectos listos para Obras por Impuestos como la intervención de la avenida Collasuyo, pero ningún inversionista quiere apostar si no conoce la línea económica del gobierno. La crisis nos afecta a las municipalidades”, dijo.

Mencionó que los proyectos de intervención del centro de Salud de San Pedro y el mercado de Rosaspata requieren decisiones ministeriales. Estas obras estarían en pausa mientras no se confirme el actual gabinete.

Bases Perú Libre

Quienes respaldaron ampliamente la designación del primer ministro son todas las bases distritales y provinciales del partido político Perú Libre de la región imperial. Aseguran que la discriminación es la razón de los cuestionamientos.

A través de varios comunicados, las dirigencias políticas calificaron de “patrañas” la denuncia por Apología al Terrorismo que afronta el congresista cusqueño.

Franny Mendoza, secretario de Perú Libre de Chumbivilcas, anunció que se avecinan protestas para apoyar a Bellido.

Al respaldo se unieron las comunidades nativas del distrito de Megantoni (La Convención) como Tangoshiari. Asimismo, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Originarios de la Amazonía del Perú, emitió un pronunciamiento de apoyo.

Antonianos en el gabinete de Castillo

El rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), Eleazar Crucinta, resaltó que tres de los integrantes del nuevo gabinete hayan pasado por las aulas de dicha casa de estudios superiores.

Mencionó que la vice presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo algunos semestres en la Unsaac, aunque luego optó por otra profesión en una universidad de Lima.

El ministro de Desarrollo Agrario, Victor Raul Mayta y el Premier, Guido Bellido, son egresados de la Unsaac. El rector respaldó estas designaciones y defendió la idoneidad de dichos personajes para los cargos en la PCM.