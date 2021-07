El congresista Jorge Montoya contó que desde hace más de un mes ha estado hablando con diversos grupos parlamentarios para que él pueda encabezar una lista multipartidaria a la Mesa Directiva del Congreso y que las negociaciones se quebraron por culpa de Acción Popular. No obstante, él de todas maneras presentó una fórmula propia, conformada por colegas de su bancada, y espera ganar.

“Mi trabajo de convocar la concertación ha sido desde hace más de un mes. He hablado con todas las bancadas para hacer una mesa multipartidaria. De la noche a la mañana cambiaron de actitud cuando Acción Popular terminó de discutir con el partido del señor Castillo . No aceptó las condiciones, qué le habrán puesto, sabrá Dios qué. Se dio medio vuelta y cambio de izquierda a derecha”, dijo el almirante Montoya cuando llegó al Palacio Legislativo.

El parlamentario lidera la lista número uno que postula a la Mesa Directiva del Congreso, la cual solo está integrada por legisladores de la bancada de Renovación Popular: María de los Milagros Jáuregui (primera vicepresidencia), Alejandro Muñante Barrios (segunda vicepresidencia) y Noelía Rossvith Herrera (tercera vicepresidencia). La elección será este lunes 26.

“Yo era el que estaba desde antes. Desde un inicio he manifestado mi intención de ser presidente de la Mesa Directiva. No es de ahora último. Los que han roto eso han sido Acción Popular, que han entrado con una imagen disociadora , vetando la participación de Fuerza Popular. No querían tener a Fuerza Popular en su mesa”, manifestó el parlamentario.

“Son cosas extrañas de la política que uno aprende todos los días. Yo soy nuevo. Voy a cumplir un año en agosto, pero ya aprendí. Lo único que sí les puedo decir es que vamos a hacer docencia, para enseñarles a los políticos y a la población que las cosas se hacen de frente, encima de la mesa, nada debajo de ella”, agregó.

Asimismo, expresó que esperar ganar la Mesa Directiva con su lista y que apelará “al voto de conciencia de los congresistas”, ya que, indica, “la gran mayoría de este Congreso es nuevo y quiere hacer una política diferente”.

Montoya es uno de los políticos que apoyó la teoría del fraude de Fuerza Popular durante la segunda vuelta electoral, sin mostrar alguna prueba contundente. También viajó a Estados Unidos para pedir una auditoría a la Organización de los Estados Americanos (OEA) sin éxito.

Divisiones internas

Por último, el almirante Montoya se refirió a las expresiones que dio su compañera de bancada Norma Yarrow en redes sociales y señaló que “los temas internos del partido los vamos a discutir internamente”.

Yarrow había lamentado que Montoya postule solamente con integrantes de Renovación Popular a la Mesa Directiva y no haya buscado consensos con otros grupos parlamentarios.

“Lamentablemente, la decisión tomada por el almirante Montoya no ha sido unánime, en lo personal considero que una mesa multipartidaria es realista y necesaria para lograr gobernabilidad y así encontrar un equilibrio de poderes. Primero es el país antes de los intereses personales”, escribió Yarrow en su Twitter.

“Se planteó la posibilidad de que Montoya asuma una vicepresidencia, pero no quiso aceptar nada menos que la presidencia y en política se debe consensuar y buscar el bien común del país, lamento no se haya podido llegar a un acuerdo por parte del almirante”, culminó.

