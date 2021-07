Pedro Castillo recibe credenciales y convoca a la unidad

Quedan cinco días para que el presidente electo Pedro Castillo juramente como el mandatario del Bicentenario. Ayer, en la sede del Ministerio de Cultura, en San Borja, junto a su vicepresidenta Dina Boluarte, recibió su credencial como ganador de las elecciones generales del 2021. Con esto, lo único que falta para que termine el proceso electoral es que se ponga la banda presidencial el 28 de julio.

El profesor y dirigente magisterial, durante su discurso, reiteró su propuesta de buscar consensos con las demás agrupaciones políticas y rechazó que en su gobierno se vaya a copiar regímenes de otros países.

“Vamos a combatir los modelos que se han estigmatizado y es falso toda intención de odio, hoy asumo esta responsabilidad llamando a la más amplia unidad, no pensemos en los sueldos, pensemos en los peruanos. Vamos a gestar el modelo peruano pensando en su diversidad, el cambio lo debemos hacer empezando por nosotros mismos”, manifestó.

Asimismo, recalcó su promesa de impulsar en su gestión una Asamblea Constituyente, pero respetando lo que estipule la actual Constitución Política del Perú.

“Estoy aquí para cumplir este papel muy importante en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad, esta Constitución; una Constitución que debe dejarse al lado de los peruanos, que la evalúen los peruanos y que sea el pueblo el que determine”, aseguró el docente cajamarquino.

Dijo todo ello sin omitir que sus primeras medidas también apuntarán a derrotar la pandemia y acelerar el crecimiento económico. “¡Vamos a declararle la guerra a la pandemia, nuestra lucha empieza por ahí y vamos a ver de qué manera, vacunados todos los peruanos, reactivamos la economía”, dijo.

Terminada la ceremonia, fue abordado por la prensa del JNE sobre la conformación de su gabinete ministerial. “Estamos en ese camino, es un proceso, ya lo diremos en su momento”, respondió. Cuando fue consultado nuevamente, dijo que “habrá sorpresas”. Luego abandonó el edificio.

Después se dirigió a la plaza San Martín, donde lo esperaron sus simpatizantes. Allí, en un balconazo, agradeció que el JNE haya defendido el voto ciudadano frente a las denuncias de un inexistente fraude. “Tengo que agradecer a la voluntad popular porque ustedes han sido vigilantes”, exclamó.

“Abrimos las puertas a los que no piensan como nosotros, a las otras fuerzas políticas que nos veían como un fantasma. Hoy es el momento de unir esfuerzos, hago el llamado a toda la clase política, a los colegios profesionales, a los economistas, al magisterio nacional”, invocó el presidente electo.

Vicepresidenta. Dina Boluarte también recibió credencial. Foto: Aldair Mejía / La República

Se allana a fiscalización

Además, Castillo demandó a la ciudadanía a que fiscalice su gestión. De esa manera, dijo, podrán detectar las mínimas irregularidades o intereses personales que se asomen durante su mandato.

“No solo vengo a pedirles que sean vigilantes del gobierno, ¡ustedes son el gobierno! Invoco a Perú Libre, a este círculo cercano a Pedro Castillo, a que no le cierren la puerta a nadie, a que no hagan una lista a su antojo, porque todos tenemos que ser tratados por igual. Ustedes también hágannos llegar alguna queja, porque entendemos que no solamente ha ganado Pedro Castillo o Perú Libre, ha ganado el pueblo”, manifestó.

No quedó claro a qué lista se refería el excandidato del lápiz. Por estos días, la única que preocupa a la opinión pública es la de los ministros de su gobierno. Lo que evidencia este discurso, en todo caso, es que el profesor está abierto para conversar con todas las organizaciones sin distinción.

“Los peruanos somos inteligentes y seremos los primeros en combatir contra las mafias y la corrupción... No hay tiempo para distraernos, llamo a nuestros opositores a que nos sentemos a conversar para empezar a trabajar. Esta patria necesita política de Estado”, enfatizó.

La reflexión de Salas

Otro discurso que llamó la atención ayer fue el del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Antes de entregarle las credenciales al presidente electo, el magistrado cuestionó la manera en que diversos grupos políticos buscaron deslegitimar el proceso electoral.

“Hubo un recorrido complejo que la comunidad internacional apreció. Lamentablemente se ha instalado en un sector de la ciudadanía el discurso del miedo y del fraude, que se ha difundido coordinada y eficazmente, y con ello han dañado la institucionalidad del país”, lamentó Salas Arenas.

El juez electoral recordó que cuando en un régimen democrático existen grupos que buscan desacreditar a las instituciones que la integran, se abre la posibilidad a que el sistema se debilite frente a las propuestas autoritarias, sean de derecha o izquierda.

“La institucionalidad incide en la democracia y la hace más sólida y permite enfrentar cualquier intento de quebrar el Estado de derecho. Atacar a nuestras instituciones hace vulnerable a la gobernabilidad. El sistema electoral ha sido atacado en varios casos”, reiteró.

Salas recordó que durante este mes, los representantes de los organismos electorales fueron víctimas de actos de violencia de parte de los grupos que denunciaban fraude sin mayor sustento.

“El sistema electoral ha sido atacado (...) en varios casos por encima de las hostilidades, diatribas y amenazas, aquí estamos, hemos resistido y respondido de la mejor y única forma que podemos: con nuestro trabajo”, puntualizó el magistrado.

Mandatarios se alistan para asistir a la juramentación de Pedro Castillo

El rey de España, Felipe VI, asistirá a la ceremonia de juramentación del presidente electo Pedro Castillo el 28 de julio, en medio de la conmemoración de los 200 años de independencia del país, así lo confirmó la agenda de la Casa Real Española. Felipe VI llegará a suelo peruano un día previo a este magno evento.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también vendrá a Perú para presenciar la asunción presidencial de Pedro Castillo. Fernández viajará acompañado del canciller Felipe Solá. Como se sabe, el jefe del Estado de este país fue uno de los primeros en saludar la proclamación del excandidato presidencial de Perú Libre. El mandatario boliviano Luis Arce Catacora se sumó a la lista de visitantes ilustres.

Además, en la ceremonia estará presente, en representación del Parlamento de Mercosur, el vicepresidente de Argentina, Óscar Laborbe. Otro vicepresidente que asistirá es el de Brasil, Hamilton Mourao, quien confirmó su presencia. No estará el mandatario Jair Bolsonaro. La visita de Mourao busca reforzar lazos de amistad y cooperación con Perú.

Cabe recordar que la comunidad internacional ha reconocido a Pedro Castillo como presidente electo de la República, refutando así la conspiración del fujimorismo que, a través de su lideresa Keiko Fujimori, alegaba que el nuevo mandatario carece de legitimidad.

Pedro Castillo y Dina Boluarte

Reacciones

Mirtha Vásquez - Presidenta del Congreso

“Tenemos que reconstruirnos como país y como sociedad para ayudar al nuevo Gobierno a que cumpla con los objetivos como son atender las necesidades básicas de la población. Ese es un objetivo fundamental que debemos tener los peruanos”.

Yonhy Lescano - Acción Popular

“En esta coyuntura difícil en que hubo encontrones, incluso para la proclamación del presidente, donde hay una duda de los ciudadanos, hemos recomendado (al presidente) que pueda buscar consenso con su bancada en el Congreso”.

El reto será legitimar la institución presidencial

Por Marylia Cruz - Politóloga

El principal reto del presidente Pedro Castillo es continuar la vacunación contra la COVID-19. La reactivación de la economía es también urgente. Luego, quiénes van a conformar el gabinete ministerial. Hay una preocupación por el aspecto técnico y político, que la persona nombrada para el cargo sea técnico y a la vez político, una combinación difícil de encontrar.

Técnico en términos de asegurar que ciertos procesos que han sido exitosos continúen. El tema político preocupa más por el lado de la oposición del Congreso.

Luego vendrán los primeros cien días de gobierno que tienen que estar encaminados a las medidas urgentes. Yo me quedaría con la vacunación y la reactivación económica. Desde luego, también está el cierre de brechas económicas y sociales. Además, el retorno a clases.

No va a ser fácil el gobierno de Pedro Castillo, probablemente encontremos un escenario donde se realice una posible vacancia con cualquier excusa. Por eso es que uno de los principales retos del presidente en lo político es construir y legitimar la institucionalidad no solo de su gobierno sino de la presidencia, que en los últimos cinco años ha perdido mucho.

De ahí que el perfil de las personas que van a conformar el gabinete ministerial debe ser político y técnico. La lectura política tiene que ir con ver en qué tecnocracia hay que apoyarse y en quienes no, y que sea el voto popular quien legitime el gobierno. Por otro lado, tender puentes con la élite empresarial, con la élite académica, ahí puede fijarse más Pedro Castillo. Los retos están planteados.

