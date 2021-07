Pedro Castillo: “No somos comunistas, ni extremistas, menos terroristas”

El presidente electo, Pedro Castillo Terrones, se pronunció este viernes 23 de julio durante la entrega de la credencial del Jurado Nacional de Elecciones para dejar en claro que su gobierno no traerá modelos de política de otros países.

“ No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas (...) Rechazo rotundamente, de donde acabo de recibir este mandato, que vamos a distraernos en otras cosas, porque el Perú es emergente, y rechazo rotundamente que vamos a traer unos modelos de otros países”, remarcó.

El nuevo mandatario también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la unidad (grupos políticos y ciudadanía) a fin de realizar un trabajo articulado para el bienestar del país. En ese sentido, indicó que se combatirá el terrorismo venga de donde venga.

“Hoy asumo esta responsabilidad llamando a la más amplia unidad y convoco a las personas de las que no soy santo de su devoción para pensar en el Perú, que no pensemos en el sueldo sino pensemos en los peruanos (...) Vamos a combatir el terrorismo venga de donde venga ”, apuntó.

Pedro Castillo: “La campaña ya pasó”

Minutos antes de que el Jurado Nacional de Elecciones le otorgara la credencial como presidente de la República para el periodo 2021-2026, Castillo Terrones pidió a los sectores políticos “dejar de lado las diferencias”.

“ La campaña ya pasó, dejemos de lado las diferencias políticas e ideológicas. Debemos llamar a la unidad del pueblo . Debemos empezar a trabajar. No puede ser que unos estén criticando y otros trabajando u otros parados en la esquina. El Perú necesita que sus hijos lo empujemos todos”, sentenció.

