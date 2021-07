El exjefe de Estado, Martín Vizcarra, señaló que nunca se ha reunido con algún integrante de Perú Libre y aseveró que no será parte del Gobierno del presidente electo Pedro Castillo.

“ Yo no seré parte ni directa ni indirectamente del Gobierno del presidente Pedro Castillo. Me mantendré absolutamente al margen. Yo estaré mirando y aportando como todo ciudadano con mi trabajo diario permanente para que el país mejore, pero no como parte del nuevo Gobierno”, expreso Vizcarra en una transmisión en sus redes sociales.

“Lo más conveniente, y más aún en mi condición de expresidente del Perú, es mantener una prudente etapa de silencio”, agregó el exjefe de Estado, quien fue elegido congresista, pero no podrá ejercer el cargo, ya que fue inhabilitado por el actual Parlamento.

Vizcarra Cornejo también aseguró que nunca se ha reunido con algún miembro del equipo de Pedro Castillo y que tampoco lo hará cuando el profesor cajamarquino asuma su mandato.

“Voy a mantenerme al margen de la toma de decisiones. Esperemos que le vaya bien al próximo presidente del Perú. No entiendo cómo hay peruanos que le desean que fracase, sin pensar que su fracaso es el fracaso de todos los peruanos. Le deseo lo mejor”, prolongó.

Vizcarra indica que el principal reto será disminuir la desigualdad

En otro momento de su transmisión, Martín Vizcarra manifestó que el maestro rural Pedro Castillo tiene que trabajar por una economía “sana y próspera que genere chamba” y en luchar contra la corrupción. Afirmó que el principal reto del próximo Ejecutivo será “disminuir la desigualdad que existe en el país”.

“(Castillo) es el presidente de todos los peruanos: de los que votaron por él y de los que no. Es el presidente de los que confían en su discurso y de los que no. Y tiene que llevar a todos, a los que votaron y a los que no votaron por él, a una situación mejor. Para eso, todos debemos poner el esfuerzo”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.