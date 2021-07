Rondas urbanas piden ser incluidos en la lucha contra la inseguridad ciudadana

Luis Bocanegra, secretario nacional de fiscalización de las rondas urbanas, llegó este miércoles a la casa del presidente electo Pedro Castillo para presentarle un proyecto de ley que permite la inclusión de su gremio en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En declaraciones a la prensa, el representante de la organización aseguró que no pueden tomar acciones contra la delincuencia en algunas zonas debido a que no están incluidos en la Ley 27908. Además, aseguró que la iniciativa es viable porque no emplean armas letales.

““Nosotros estamos dispuestos a colaborar (en la lucha contra la inseguridad ciudadana). Hemos preparado el proyecto de ley para poder incluir las rondas urbanas en la Ley 27908 , ley de rondas campesinas , porque no podemos administrar justicia, actuar mientras no tengamos una ley”, señaló.

“La PNP no se puede dar abasto”

En esa misma línea, el secretario lamentó que a diario se cometan actos delictivos sin que la Policía Nacional del Perú pueda solucionar estos problemas debido al “reducido número” de agentes.

“Esto lo estamos pidiendo al Gobierno (de Pedro Castillo) y él como rondero creo que lo va a permitir. Nosotros sabemos que la Policía Nacional no se abastece por el reducido número y vemos que hay muchos criminales y escenas de sangre en la delincuencia, por eso las rondas tienen que cooperar en los pueblos”, sostuvo.

“ El índice de robo en la región de Cajamarca ha disminuido tremendamente y por eso es que nosotros queremos traer ese modelo para poder implantarlo en la ciudad de Lima y demás”, mencionó.

