La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el fiscal encargado del Ministerio Público, Pablo Sánchez, están citados por la Comisión de Constitución del Congreso debido al conflicto de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), en lo que algunos sectores del Poder Legislativo consideran un primer paso contra los titulares de esas entidades del Estado.

Barrios y Sánchez no confirman todavía su asistencia a la sesión de Constitución, programada para hoy a las 3 de la tarde.

Las citaciones a las cabezas del Poder Judicial y del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación fueron acordadas el último sábado 10 por los parlamentarios integrantes de Constitución.

Alegan que deben recibir explicaciones sobre la resolución judicial que ordenó al Parlamento suspender la elección de magistrados del TC y la investigación fiscal iniciada a legisladores que desacataron esa orden.

En la citación a Barrios se dice que es para “que pueda informar respecto del proceso de selección de jueces constitucionales supernumerarios, así como sobre el cumplimiento de los parámetros constitucionales que el Poder Judicial debe respetar en relación con el principio de separación de poderes”.

La resolución judicial que bloqueó la elección sobre el TC fue dada por la jueza Soledad Blácido, que es supernumeraria o temporal en esa función.

La citación a Sánchez alega que es para que informe sobre “la veracidad de noticias propaladas en las que se indica que el Ministerio Público estaría iniciando diligencias preliminares de investigación contra congresistas (...) por haber ejercido su derecho y deber como parlamentarios, de votar temas de competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento”.

En la sesión del sábado 11, el legislador acciopopulista Ricardo Burga promovió esas citaciones y hasta un posible juicio político contra esas autoridades.

“Que sientan que el Poder Legislativo es el primer poder del Estado y no vamos a ceder a ningún chantaje (...) Que se sometan al Poder Legislativo y si no lo entienden, hagamos un juicio político, no una denuncia constitucional porque eso demora mucho, un juicio político y definamos la situación real de lo que podemos hacer nosotros como congresistas”, planteó.

La fujimorista incluso habló de desactivar el TC mientras no se renueve a los magistrados.

El vocero de Acción Popular, el legislador Franco Salinas, coincide en que el Congreso proceda contra las cabezas del PJ y la Fiscalía. “Sí debería. Más al Ministerio Público. Ambos (juicio político y acusación constitucional) porque nosotros ya no tenemos el plazo para concluir ninguno”, dijo a La República.

José Vega, portavoz de UPP, también considera un juicio político como eventual proceso.

“Evaluaremos ciertas medidas conforme a nuestro mandato frente a acciones o la indiferencia o el aval que tiene la jueza. No pueden sustraerse de una responsabilidad (...). Podemos hacer juicio político. Mañana evaluaremos de acuerdo a sus respuestas”, dijo para esta nota.

Sobre la explicación de Barrios de que todos los jueces, como Blácido, son autónomos, Vega dijo: “Si ella está afirmando eso, tiene responsabilidad porque no puede avalar algo ilícito”.

El legislador apepista Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución, aduce que buscan “recibir explicaciones y entender mejor” la situación más allá de los choques. Asevera que no suscribe lo dicho por Burga sobre el juicio político y que ni lo recordaba.

Portavoces se reúnen hoy para decidir

Los voceros de las 11 bancadas se reúnen para evaluar con “prioridad” la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias contra legisladores que no acataron la orden judicial de suspender la elección de miembros del TC. Rolando Ruiz, presidente de la comisión sobre el TC, dijo esperar que se vea si se continúa ese proceso, que sigue en suspenso.

