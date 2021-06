Pleno del Congreso rechaza admitir moción de censura contra la Mesa Directiva

El pedido de censura de la Mesa Directiva impulsado por los congresistas Kenyon Durand Bustamante (Acción Popular), Carlos Mesías Ramírez (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza Para el Progreso) fue rechazado con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones .

Algunas bancadas ya habían adelantado su posición de no admitir la medida. De esta manera, uno de los que se pronunció fue el legislador de Fuerza Popular, Diethell Columbus, quien aseguró que no habían los votos suficientes para que esto se lleve a cabo.

“El tema de la censura a la Mesa Directiva no lo hemos discutido como bancada, pero yo sí puedo ir anticipando de que no va a haber los votos de mis colegas que han querido impulsar esta moción de censura contra la Mesa Directiva . No va a prosperar“, dijo en diálogo con Canal N.

La congresista Zenaida Solis del Partido Morado, también expresó que su grupo parlamentario votaría en contra, dado que el país se encuentra en “una situación de crispación”, y lo que le toca a la representación nacional es darle paz al Perú.

Del mismo modo, había bancadas divididas como Acción Popular, Fuerza Popular, Podemos Perú, ya que algunos de sus miembros anunciaban un rotundo sí para admitir el debate, mientras que otros la descartaban.

Presuntas causales de censura señaladas en el oficio presentado

El documento que sustentaba la solicitud indicaba que los congresistas Mirtha Vásquez, Luis Roel y Matilde Fernández, a cargo de dirigir el Parlamento, “no han cumplido con representar y defender el fuero del Congreso conforme lo establece el Reglamento del Congreso de la República”.

Del mismo modo, los impulsores del debate de la moción de censura señalaron en el oficio que la Mesa Directiva no habría cumplido con su función de defender al presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, ante la presunta interferencia del jefe de Estado, Francisco Sagasti, en las reformas constitucionales que gestionó.

“El hecho más reciente es la denuncia por parte del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso contra el presidente de la República, quien valiéndose de su posición lo convocó con el objetivo de frustrar el debate de las modificaciones constitucionales que el Parlamento se preparaba a debatir, inclusive valiéndose de amenazas, afectando el fuero parlamentario“, precisa el escrito.

