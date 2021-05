Anahí Durand denuncia a periodistas de Willax por difamación agravada

Anahí Durand, integrante del equipo técnico de Perú Libre, presentó este martes querellas contra los periodistas Milagros Leiva, Beto Ortiz y Augusto Thorndike, de Willax TV, por el delito de difamación agravada. La acusación también alcanza a la propia casa televisora.

En el caso de Leiva Gálvez, la también militante de Nuevo Perú precisó que la demanda fue interpuesta debido a las afirmaciones en su contra que se vertieron en el programa de la comunicadora.

“He presentado una denuncia contra la señora Milagros Leiva y Willax TV, quien en su programa del 19 de mayo se dedicó a difamarme con imágenes manipuladas y datos inexactos con la finalidad de presentar vínculos que nunca he tenido con una organización terrorista ”, escribió Durand en su cuenta de Twitter.

En esa fecha, en el programa de entrevistas, Milagros Leiva presentó un “perfil” de la socióloga, en el que se mencionó que ella fue pareja de Alejandro Astorga, un sentenciado por terrorismo. Además, se le vinculó con el líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay.

Durand interpuso querella contra Milagros Leiva y Willax TV. Foto: Twitter/Anahí Durand

Querella contra Beto Ortiz y Augusto Thorndike

La querella contra Beto Ortiz y Augusto Thorndike que la socióloga también presentó este martes 25, es, de igual forma, por el delito de difamación agravada.

“ También contra Augusto Thorndike y Beto Ortiz, que durante tres programas consecutivos se dedicaron a difamarme . Sin ningún reparo, Thorndike especuló sobre mi estatus sentimental y mintió sobre mi estado civil. Cobarde y machista”, publicó Durand en sus redes sociales.

Durante uno de los programas de Beto a saber, Thorndike del Campo se refirió al padre del hijo de la también docente de la Universidad San Marcos para criticar la relación que tuvo en algún momento.

Querella contra Augusto Thorndike, Beto Ortiz y Willax TV. Foto: Twitter/Anahí Durand

Ante los ataques por parte de los presentadores de Willax TV, el pasado 19 de mayo, la socióloga condenó lo ocurrido y afirmó que las expresiones sobre su vida corresponden a actos difamatorios.

“Hoy en Willax, Leiva y Ortiz me atacaron distorsionando información sobre mi vida privada y mi actividad académica. Me terruquearon y difamaron . Cobardes amparados en la impunidad de su canal. No permitiré que ensucien mi trayectoria académico profesional. Tomaré medidas legales”, manifestó Durand en aquella fecha.

Durand indicó que periodistas de Willax la difamaron. Foto: captura/Twitter Anahí Durand

Un día más tarde de esa publicación, la integrante del equipo técnico de Pedro Castillo catalogó los sucesos como una “vil campaña de terruqueo”, y además acusó a los periodistas involucrados de ejercer en su contra “violencia machista”.

“Muchas gracias a todos por su solidaridad y apoyo ante esta vil campaña de terruqueo. Cuando no pueden atacar una trayectoria profesional limpia, apelan a una expareja. Esa es la violencia machista que ejerce la prensa basura desesperada por perder sus privilegios. No pasarán”, comentó en sus redes sociales.

Anahí Durand

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.