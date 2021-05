Loza sobre pedido de viaje de Fujimori: “¿Qué riesgo de fuga puede existir?”

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, se manifestó respecto a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez al Poder Judicial para denegarle el permiso que pidió la candidata presidencial para salir del país a un evento internacional en Ecuador.

“Cada vez que ha tenido que salir ella lo reporta, y luego informa de las actividades que ha realizado. No se puede decir que ha quebrado las normas de conducta. ¿En algún momento de todos estos años existió un peligro de fuga? ¿Qué riesgo de fuga puede existir? La respuesta es no y no porque yo lo diga, lo han dicho todas las autoridades judiciales en el transcurso de estos años”, enfatizó Loza en diálogo con Canal N.

Asimismo, la abogada señaló que le “llama la atención” la oposición de salida del país para la lideresa de Fuerza Popular por parte de la Fiscalía.

“Cuando hicimos los pedidos, el juzgado corrió traslado al Ministerio Público y la respuesta fue que no se podía oponer porque no tenía injerencia (...) Por eso, nos llama la atención que ahora sin motivo alguno se oponga a este motivo de viaje . La conducta procesal de Keiko ha sido intachable durante este periodo”, agregó.

El último miércoles, el escritor peruano Mario Vargas Llosa invitó a Fujimori al evento de la Fundación Internacional para la Libertad en Quito, Ecuador, que se realizará el próximo 23 de mayo. Posterior a eso, Loza solicitó al juez Víctor Zúñiga que se le conceda permiso a su defendida para que pueda salir del país.

Este jueves el fiscal Domingo Pérez pidió al Poder Judicial que se le niegue esta solicitud, argumentando que el permiso que ya posee es solo para que realice su campaña electoral dentro del país.

Keiko Fujimori es investigada por presuntamente haber cometido los delitos de lavado de activos, organización criminal, asociación ilícita para delinquir, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica, motivos por los que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.

Fujimori señala que no hay peligro de fuga

Keiko Fujimori sostuvo que será el Poder Judicial el que decida si viaja a Ecuador y resaltó en que no existe ningún peligro de fuga por su parte.

“Creo que ha quedado muy claro y ahí lo señalan las resoluciones, que en mi caso no hay ningún peligro de fuga, así que esperaré con prudencia lo que el juez Zúñiga decida”, indicó para la prensa.

