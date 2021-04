Tacna: excoordinadora denuncia a congresista Maquera de acoso sexual en el trabajo

Nahir Montalván Mori, excoordinadora del despacho del congresista Hector Maquera Chávez, denunció al parlamentario ante la Fiscalía Provincial por el presunto delito de acoso sexual.

La comunicadora trabajó desde abril hasta diciembre del 2020 en esa oficina. Este año Maquera la denunció a ella y a otro exasesor de conspirar en su contra y difundir conversaciones de WhatsApp de él y la coordinadora de campaña de Unión por el Perú.

Según Maquera las conversaciones difundidas, que eran de corte amoroso y sexual, eran falsas y fueron modificadas por sus exempleados para perjudicarlo. Ayer Montalván entregó a la Fiscalía sus conversaciones de WhatsApp con parlamentario.

En estas capturas de pantalla, se leen frases de insinuación. Estas comunicaciones ocurren entre 11 de noviembre y 3 de diciembre de 2020. Montalván responde a ellas ignorando o desviando la conversación hacia el tema laboral.

Ella afirma que no denunció lo que sucedía por temor a perder su trabajo. Al ser madre soltera y el único sustento de su familia en pandemia, estaba dispuesta a dejar pasar los comentarios. El 13 de noviembre, cuando nuevamente Montalván cambia de tema, Maquera le habría respondido: No me gusta que corten o cambien el tema (...)”.

Antes de denunciar el caso, la excoordinadora le pidió a Maquera en una carta notarial, de fecha 22 de abril, que se rectifique en sus acusaciones de robo y plagio de conversaciones. Por esa denuncia la Fiscalía Penal abrió una investigación donde Montalvan figura como testigo y por la cual acudió ayer a declarar.

“Ya suficiente tuve con soportar el acoso sexual laboral durante mi permanencia como trabajadora en su despacho congresal (...) pues recibí insinuaciones y mensajes de amor que desde un primer momento rechacé”, señaló en su carta notarial la extrabajadora, exigiéndole a Maquera que se retracte.

La República se trató de comunicar con Maquera pero este no respondió. En la actualidad él es presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y también ha sido parte de un escándalo mediático con su colega Edgard Alarcón, disputándose la titularidad de ese grupo de trabajo.

Mientras los escándalos alrededor del congresista tacneño continúan, el trabajo de la comisión sobre la investigación del nuevo hospital regional no tiene resultados. Hasta la fecha no se aprueba el informe del caso y no se expone los hallazgos ante la Fiscalía y Contraloría. ❖