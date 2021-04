Tudela sobre viaje a Miami: “No me he vacunado, pero de ser posible lo haré”

Adriana Tudela, virtual congresista de Avanza País por Lima, manifestó que estaba en Miami, estado de Florida, de vacaciones con su familia. Además, aclaró no haberse vacunado aún, pero si tiene la posibilidad, lo llevará a cabo.

“¡Hola! Les quiero informar que, en efecto, estoy en Miami de vacaciones con mi familia. No me he vacunado, pero en caso sea posible lo haré y lo comunicaré por esta vía ”, informó mediante su red social.

Por otro lado, hace algunos días Tudela Dammert afirmó que votará por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en esta segunda vuelta electoral, pues consideró que con su decisión no estaba apoyando a la lideresa naranja, sino que mostraba su postura en contra del comunismo.

“ Más que un voto a favor de Keiko Fujimori, es un voto en contra del comunismo y del totalitarismo , y pensando en el futuro del país y en las próximas generaciones”, formuló la virtual legisladora del partido por el cual candidateaba Hernando de Soto.

Añadió que si el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganara en estos comicios, dejaríamos de tener un “sistema democrático” y pasaríamos a un sistema “cuasi totalitario”, según señaló el diario Expreso.

Hernando de Soto informará esta noche a cual candidato apoyará

El excandidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, publicó en sus redes sociales que este 25 de abril en la noche dará un pronunciamiento sobre cuál será su postura para la segunda vuelta , luego de que no expresara abiertamente su apoyo por ninguno de los dos postulantes tras el 11 de abril.

Como se informó, el último 22 de abril, la candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, admitió que se había reunido con De Soto para intercambiar ideas.

A su turno, el profesor Pedro Castillo manifestó su apertura para conversar con todas las fuerzas políticas que quieran unirse para mejorar su plan de gobierno.

