Karime Pavez sobre Pedro Castillo: “Conecta con el sueño popular”

Para Karime Pavez, cofundadora y directora de la consultora Inclusiva, los resultados de las elecciones 2021 en primera vuelta, que pusieron a Pedro Castillo, de Perú Libre, como el candidato más votado, deberían abrir un nuevo debate sobre cuánto conocemos el Perú.

Recalcó que la clase popular representa el 88% de la población en el país, por lo que no debería ser considerada y tratada como una minoría.

“Conectar con ellos (la clase popular) y saber cómo piensan es fundamental para anticipar este tipo de resultados. Cada vez es más necesario ver el tamaño de la brecha”, comentó.

Desde su punto de vista, Pedro Castillo ha generado una serie de aciertos durante su campaña electoral, ya que ha logrado conectar con las necesidades de la población al también ser parte del sector más vulnerable y emergente del Perú.

Según el análisis de Karime Pavez, el líder de Perú Libre plantea tres roles: maestro, campesino y rondero, lo cual ha despertado la esperanza del electorado de que en un eventual gobierno, él pueda resolver los problemas en educación, agricultura y seguridad ciudadana.

“Él conecta con el sueño popular”, manifestó.

En la entrevista realizada por Augusto Álvarez Rodrich, la cofundadora y directora de la consultora Inclusiva sostuvo que parte del electorado ha dado su apoyo a Castillo para obtener un cambio radical, el cual nunca llegó con elecciones pasadas.

“Hay una frase interesante en la base que es: ‘Del piso no paso’. Hemos estado tan mal y hemos intentado tantas cosas que no han resultado que es preferible dar un voto a ciegas que quizás resulte, porque más mal de lo que estoy no voy a estar. Eso es preocupante”, precisó.

Pavez expuso que los resultados de este 11 de abril han demostrado que un buen plan de gobierno no asegura una victoria, por lo que conectar y hacer trabajos de campo sería la mejor opción para lograr empatía.

