Fiscal Pérez pide que se adopten medidas por “amenazas” de Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez remitió un oficio a su colega, Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, para que dé cuenta al Ministerio Público de “actos de amenaza” en su contra, cometidos por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Se pone de su conocimiento para que la entidad —Fiscalía de la Nación— adopte las medidas necesarias para evitar que prosigan y escalen los actos de amenaza , provocación, incitación al odio y la violencia en contra mía y familia de parte de la acusada Keiko Fujimori Higuchi”, se lee en el documento transmitido vía Canal N.

El escrito detalla que la hija de Alberto Fujimori realizó publicaciones en sus redes sociales el último 11 de marzo, día en que su despacho presentó la acusación contra la candidata de Fuerza Popular y solicitó 30 años y 10 meses de prisión para ella y otros más.

En dichas publicaciones, Keiko Fujimori escribió: “Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral”, escribió en Twitter acompañado de un video.

En el clip audiovisual, la lideresa de Fuerza Popular refirió que el fiscal Pérez Gómez tiene una “obsesión” hacia ella y que procura silenciarla. Además, dijo que el miembro del Equipo Especial Lava Jato hacía un “show mediático”.

“Yo voy a enfrentar esta persecución y esta obsesión que me ha llevado tres veces a prisión y luego he sido liberada por instancias superiores. Su pretensión de callarme es desproporcionada, ni estando en prisión perdí ese derecho de defenderme. Lo que él quiere es seguir con su show en todos los medios y negarme mi más básico derecho a la defensa”, sostuvo.

Ante esas manifestaciones, José Domingo Pérez reiteró que comprenden una “amenaza, provocación, incitación al odio y la violencia en mi contra por el desempeño de fiscal que ejerzo en el Equipo Especial”.

Agregó que las publicaciones de Fujimori Higuchi “han generado respuestas intimidantes de las cuentas seguidoras de la citada acusada”.

En ese sentido, el fiscal indicó que su labor se encuentra amparada por los lineamientos de las Naciones Unidas, por lo que se debe salvaguardar que ejerza sus funciones sin complicaciones.

“Es necesario mencionar a las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales que establecen que ‘los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole’”, añadió.

