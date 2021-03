RMP: “De Soto se comportó como un mitómano, no derrotó a Sendero Luminoso”

Rosa María Palacios se refirió al segundo debate presidencial para las elecciones 2021 que se desarrolló este martes 30 de marzo y convocó a otros seis aspirantes al sillón presidencial.

La abogada sostuvo que la salida de José Vega, de Unión por el Perú (UPP), demostró su incapacidad para participar de la reunión. En la misma línea, RMP señaló que Andrés Alcántara, de Democracia Directa, fue el que peor performance tuvo en el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Jalado con cero porque no participó”, comentó.

Pese a que Hernando de Soto fue considerado como el ganador del segundo debate, según una encuesta de La República, Palacios precisó que tuvo un bajo desempeño y con frases desafortunadas como que no permitirá que “otros países manden a sus pobres”.

“Fue un desastre para De Soto (...) No dijo solo delincuentes, dijo pobres y la aporofobia es algo que se tiene que condenar. No puede ser que un presidente de la República desprecie a los pobres y sobre todo de otros países”, resaltó.

Agregó que el candidato de Avanza País dijo diversas falsedades durante su discurso como que fue el líder de la lucha contra Abimael Guzmán y que escribió la Constitución de 1993.

“Hernando de Soto mintió y se comportó como un mitómano, él no derrotó a Sendero Luminoso”, acotó.

Para la letrada, Daniel Urresti, de Podemos Perú, a comparación de su presentación en el debate organizado por América TV y Canal N, cambió su actitud irónica por una más centrada, que le permitió remarcar sus ideas.

Agregó que Pedro Castillo, de Perú Libre, también logró una buena actuación, ya que no atacó a nadie y se dedicó a consolidar el voto radical de izquierda.

“Sabe que no va a aganar, pero trata de fidelizar a un electorado en esa esquina y no peleó con nadie. Le roba un poco a Marco Arana y Verónika Mendoza, ese era el objetivo y lo logró”, manifestó.

El gran ganador, desde su punto de vista, fue Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, aunque recalcó que cometió el error de solo evocar los avances de su Gobierno y no dar nuevas propuestas.

La conductora de RTV aseguró que la asistencia de Rafael López Aliaga al tercer debate presidencial del JNE era necesaria para pasar a la segunda vuelta de las elecciones 2021.

“Lo mejor que le hubiera pasado al Perú es que no fuera para que no pasara a segunda vuelta. Dice que va a ir, pero es tan informal que uno no sabe”, alegó.

El último debate presidencial del JNE será transmitido por todas las plataformas de La República desde las 5.30 p. m. y será analizado por Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodrich y Rosa María Palacios.

