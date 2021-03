Tocto espera confirmación para sustentar informe de Alarcón ante el Pleno

La congresista de Descentralización Democrática Felicita Tocto indicó que espera la confirmación de la Mesa Directiva del Congreso, liderado por Mirtha Vásquez, para sustentar el informe final que recomienda acusar a su colega Edgar Alarcón (UPP) por enriquecimiento agravado.

“Todavía no hay fecha, al menos no me lo han comunicado, entiendo que el señor Alarcón está contagiado con COVID-19 y por eso se suspendió la audiencia… yo solo espero la comunicación de la Mesa Directiva para poder sustentarlo (el informe) en el Pleno ”, manifestó la legisladora a Andina.

La parlamentaria quien es ponente de la denuncia contra el ex contralor general de la República, resaltó la solidez del texto, debido a que ha sido revisado y aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente del Congreso.

“ Yo creo que si ha pasado esas dos instancias es porque el informe ha sido sólido ”, sostuvo.

Tocto aseguró que cumplirá con el mandato de ser delegada del caso y asumirá la responsabilidad de fiscalización que le encomendó la ciudadanía.

En esa misma línea, rechazó cualquier tipo de blindaje para Alarcón u otro funcionario y destacó la gestión del Parlamento para avanzar en las denuncias constitucionales, pese a tener solo un año de gestión.

“Tengo la esperanza de que, así como se avanzó en otros casos, este no va a ser la excepción, ojalá hubiera tiempo para ver todas denuncias en la Subcomisión porque este Congreso tiene la predisposición de trabajar y no blindar a nadie”, comentó.

El Pleno del Congreso había programado para el último 12 de marzo debatir la acusación constitucional contra Alarcón por antejuicio por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado. No obstante, el debate fue pospuesto hasta nueva convocatoria.

