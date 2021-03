El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que la frase ‘Plata como cancha’ está registrada bajo su nombre en Indecopi. Por eso, denunció a la editorial Penguin Random House por haberla usado para titular el libro del periodista Christopher Acosta.

“ La denuncia es a la editorial, no al periodista, porque la frase ‘Plata como cancha’ la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años ”, declaró el postulante a la presidencia en RPP.

No obstante, en el documento se lee que la denuncia está dirigida contra Penguin Random House y contra Acosta. Pese a esto, el candidato de APP reiteró que solo está reclamando su derecho a la editorial “porque ha utilizado la frase ‘Plata como cancha’, la cual está registrada a nombre de César Acuña”.

“Parece que la editorial no se imaginó que esa marca estaba registrada a mi nombre”, agregó, para luego afirmar que sí permitiría que el libro circule con otro título: “N o me opongo a lo que ha escrito Christopher Acosta, yo me opongo a la utilización de la marca ”.

Además, contó que, cuando viaja al interior del país, ya no le dicen César Acuña, sino ‘Plata como cancha’. “Por eso, yo registré eso (la frase) ante Indecopi”, culminó.

La investigación periodística de Christopher Acosta fue recientemente publicada bajo la editorial Penguin Random House y revela secretos sobre la fortuna y vida política del líder y fundador de Alianza para el Progreso.

Demanda ante Indecopi.

La ANP responde

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) calificó esta denuncia como “un grave atentado a la libertad editorial y al derecho a la información”.

Dicha acción, que pretende restringir la circulación del libro ‘Plata como cancha’, constituye un abierto acto de censura al solicitar “el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción” y “la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos””, dice el comunicado.

“Es inaceptable que quien aspira al más alto cargo de la Nación atente contra la libertad editorial escudándose en una presunta violación a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal”, agrega.

La ANP reconoce que la frase ‘Plata como cancha’ está registrada ante Indecopi en el rubro publicitario; sin embargo, “ eso no inhibe su uso en el campo periodístico o editorial, por lo que no habría argumentos válidos para sacar del mercado o suprimir la publicación ”.

No puede escalar

Acuña no ha podido despegar en las últimas encuestas. De hecho, en el reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizado para el diario La República, el exgobernador de La Libertad aparece en el noveno lugar con 3,4%.

Sin embargo, en cuanto a la intención de voto para el Congreso de la República, su partido político APP está en mejor posición, pues obtiene un 5,5%, ubicándose en el sexto lugar de las preferencias.

