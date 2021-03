Juez evalúa este viernes prisión preventiva contra Avraham Dan On

El juez Richard Concepción Carhuancho revisará desde las 9 a.m. de este viernes el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía contra Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo e implicado en el caso Odebrecht.

Esta sesión relacionada a la acusación por la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) estuvo prevista para realizarse el pasado 5 de enero.

Sin embargo, la defensa de Dan On, tal como publicó La República, informó entonces que “los CD que fueron notificados en forma personal se encuentran dañados, lo que impide su lectura”. Es decir, que el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez no era legible, por lo tanto, no podía acceder a su contenido para elaborar su defensa.

Cabe señalar que el pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, es contra Dan On y también para el ingeniero Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font. Estos dos últimos coacusados.

La hipótesis del fiscal Pérez fue que Alejandro Toledo recibió $ 35 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la ejecución del proyecto IIRSA Sur durante su gobierno, entre los años 2001 y 2006.

Por este caso se solicitó contra Toledo, en acusación, 20 años y seis meses de prisión; mientras que contra Dan On, Bravo Orellana y Pasco-Font se pidió 9 años de cárcel por el delito de colusión .

Acusación en pausa

En agosto de 2020, Domingo Pérez presentó un requerimiento mixto (de acusación y sobreseimiento o archivo) por el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) contra Alejandro Toledo y otros implicados.

La audiencia para la revisión de ambas peticiones iba a ser realizada el 19 de enero, sin embargo, el magistrado Concepción Carhuancho ordenó a la Fiscalía que se completara su acusación debido a que estaba pendiente que se resuelva la situación de cuatro empresas que podrían ser incluidas: Graña y Montero S.A., G y M, ICCGSA y JJC , quienes formaron consorcio para la obra vial IIRSA Sur.

Por ello la acusación debe esperar hasta que se defina la situación de las empresas para poder ser revisada.

Cabe señalar que la acusación principal es contra nueve personas, incluidas Alejandro Toledo, los exdirectivos de Graña y Montero, ICCGSA, JJC, el empresario Gonzalo Ferraro Rey, el ingeniero Sergio Bravo Orellana y otros, con penas entre los 9 y 20 años y medio de cárcel.

Todos acusados por los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

El pedido de archivo (sobreseimiento), en cambio, se presentó a favor de John Barclay Méndez (fallecido en julio de 2020), Gideon Weinstein y Sabi Saylan. Estos dos últimos, exsocios de Josef Maiman y que fueron investigados por el delito de colusión en calidad de cómplices primarios.

