AIAMP respalda a Zoraida Ávalos y rechaza actos de presión contra Fiscalía

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) expresó su respaldo a la Fiscalía de la Nación y a su titular Zoraida Ávalos, luego de que se presentara ante la Comisión de Justicia para responder por los cuestionamientos en su contra y la relación que tuvo con el expresidente Martín Vizcarra.

La fiscal denunció que fue invitada “bajo amenaza” antes y durante la sesión. Asimismo, reiteró que no tiene ninguna relación de amistad con el exmandatario.

“ Es obvio que es una amenaza, ya dejó de ser una invitación . Es una invitación con amenaza y eso en realidad no se sostiene, porque a mí no me están invitando como Zoraida Ávalos, me están invitando como fiscal de la Nación. Yo represento a mi institución, que es constitucionalmente autónoma. Eso que están haciendo es un quebrantamiento a la Constitución“, declaró a Cuarto Poder el último domingo.

Ante ello, las y los fiscales y procuradores generales miembros del AIAMP rechazaron los actos de presión contra el Ministerio Público, que afectan su autonomía e independencia.

“En este marco, rechazamos cualquier tipo de acción de hostigamiento, intimidación, e intromisión dirigida contra los titulares de los Ministerios Públicos, y sus representantes en el ejercicio legítimo de sus funciones, y reafirmamos la defensa de su autonomía e independencia, por lo que expresa su total respaldo al Ministerio Público de la República del Perú y a su titular, señora Zoraida Ávalos ”, indica el pronunciamiento.

Ávalos explica las diferencias por las que investiga a Merino y no a Sagasti

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, explicó las diferencias por las que se inició una investigación contra el congresista Manuel Merino (Acción Popular) y por las que no se hizo lo mismo contra Francisco Sagasti.

Según indicó ante el Parlamento, en el caso de Merino hay dos indicios para iniciar una indagación preliminar por los asesinatos y represión policial excesiva en las manifestaciones de noviembre tras la vacancia de Vizcarra. Mientras en el caso del presidente no hay indicio que lo involucre en los asesinatos que dejaron las protestas de los agroexportadores en el norte del país.

