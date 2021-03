Sagasti: “Lo importante es garantizar que todo peruano tenga acceso a la vacuna”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, indicó que el objetivo de su Gobierno es que todos los peruanos tengan acceso a la vacuna, independientemente de su situación económica o social.

“ Lo importante es garantizar que todo peruano y toda peruana, independientemente de su situación económica, social, o el lugar en donde viva, tenga acceso a la vacuna contra la COVID-19 gratis . Ese es el objetivo”, manifestó al programa Sálvese quien pueda.

El último miércoles 3 de marzo, el mandatario expresó que el Gobierno no quería que “el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no lo haga”. Al respecto, reconoció que tales declaraciones fueron “desafortunadas”.

“No es que uno se arrepiente, lo que es una frase desafortunada en el momento del cansancio cuando usted esté trabajando y duerma cuatro, cinco horas diarias y no pare. A veces, en una entrevista o incluso en esta, de repente se me pasa una frase desafortunada porque, tratando de comunicarme de una forma más directa, a veces se dicen cosas (así)”, dijo.

En esa misma línea, remarcó que no está en contra de que los privados adquieran las dosis contra el coronavirus, sino que es un momento en el que escasean y que las farmacéuticas no negociarán con ellos.

“ Existe la posibilidad más adelante de que los privados puedan entrar . Cuando llegue el momento de que las vacunas para la COVID-19 sea como la vacuna para la influenza o gripe, entrarán los privados sin ningún problema. Pero en este momento estamos en una escasez mundial de vacunas, en la cual la gran mayoría de laboratorios están negociando solo con los Gobiernos”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.