Nombran a fiscales que estarán a cargo del caso Cuellos Blancos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, nombró a los nuevos fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto. Se trata de Juan Carlos Cabrera Segovia, quien procede de Cañete; Magaly Elizabeth Quiroz Caballero, de la fiscalía de Lambayeque; y Jeans Arnol Velasco Hidalgo, de Lima Sur. Los dos primeros son fiscales provinciales.

De acuerdo a lo publicado anoche en el diario oficial El Peruano, estos magistrados reemplazan a Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes fueron retiradas del equipo especial luego de que ambas revelaran que se reunieron de modo secreto con Martín Vizcarra en el 2018, cuando este era presidente de la República.

La fiscal Roxana Jáuregui presentó su renuncia. Según se supo, el fiscal Pablo Sánchez, quien dirige el grupo, había pedido su remoción junto a las otras fiscales. Así la Fiscalía de la Nación trata de cumplir con el objetivo que se planteó al desatarse la crisis: demostrar que era posible seguir con la investigación sin que esta sea afectada por los cambios.

Ávalos en aprietos

Pero la fiscal de la Nación aún no recupera la tranquilidad. Ayer también la Comisión de Justicia del Congreso aprobó una cuestión previa para denunciarla constitucionalmente en caso no concurra a la sesión del martes 9 de marzo a las 9 a.m. a la que ha sido citada.

El pedido del congresista Carlos Mesía (Fuerza Popular) para denunciar a Ávalos, por una supuesta infracción a la Constitución, fue aprobado con 11 votos a favor y tres en contra. El fujimorista no supo explicar cuál sería la violación de la Carta Magna y calificó de “desacato” la posible inasistencia de la fiscal.

Crisis. Fiscal Ávalos ahora es presionada por el Congreso. Foto: John Reyes / La República

Votaron a favor de denunciar a Ávalos si no asiste a la sesión los congresistas Luis Roel y Anthony Novoa (Acción Popular); Omar Chehade, Perci Rivas y Walter Acona (APP); Martha Chávez y Carlos Mesía (Fuerza Popular); Wilmer Cayllahua (Frepap), Posemoscrowte Chagua (UPP), Guillermo Aliaga (Somos Perú) y César Gonzales (Descentralización Democrática).

En contra votaron Alberto de Belaunde (PM), Rocío Silva Santisteban (FA) y Richard Rubio (Frepap).

Precisamente fue Silva Santisteban quien advirtió que esta iniciativa de algunas bancadas contra Ávalos sería parte de un operativo para intentar reemplazarla en la Fiscalía de la Nación por personajes como Víctor Rodríguez Monteza, fiscal investigado por el caso de corrupción Cuellos Blancos del Puerto, que involucra a empresarios, abogados, exjueces y exfiscales.

El dato

Sin valor. El constitucionalista Omar Cairo dijo que la Comisión de Justicia “no tiene valor jurídico” para esa amenaza y Ávalos “no está obligada” a asistir, pues el llamado no es de una comisión investigadora.

