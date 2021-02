De Soto sobre Vacunagate: Creo que Vizcarra ha abusado del monopolio estatal

El candidato a la presidencia de la República por Avanza País, Hernando de Soto, se manifestó sobre la aplicación irregular de vacunas de Sinopharm a altos funcionarios por el caso Vacunagate e hizo énfasis en el accionar del exmandatario Martín Vizcarra.

De Soto consideró que Vizcarra abusó del “monopolio estatal”. Según explicó, el Gobierno asumió esta responsabilidad exclusiva sobre las vacunas y el exmandatario lo utilizó para beneficiar a su entorno político y familiar, ya que se supo que a su esposa y hermano también se les aplicó la inmunización del laboratorio chino.

“ Creo que ha abusado del monopolio estatal . Si el Estado ha decidido que va a tomar el monopolio de las vacunas, quiere decir que puede decidir entre la vida y la muerte”, señaló en diálogo con Canal N.

“Si uno decide que lo que va a hacer es favorecer a su partidocracia, es decir, a su entorno político y familiar, eso en derecho internacional tiene un nombre y es homicidio”, agregó.

El aspirante al sillón presidencial no quitó la responsabilidad que tuvo Vizcarra en este caso pese a que la administración directa de las dosis de Sinopharm estaba en manos del Ministerio de Salud y la Universidad Cayetano Heredia.

De Soto sobre López Aliaga

Durante la misma conversación, Hernando de Soto reveló que Rafael López Aliaga le pidió que sea postulante a la presidencia por Renovación Popular. Ante ello, expresó que se dio cuenta de que podría proponer una mejor alternativa.

“No recuerdo que me haya propuesto la candidatura a la vicepresidencia, lo que sí recuerdo es que sí me la propuso para la presidencia. Al principio, le agradecí, lo pensé (...). Y mientras más hablaba Rafael López Aliaga, más me daba cuenta que yo podía formar una alternativa más interesante”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.