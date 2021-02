La exfiscal de la Nación Gladys Echaíz se refirió al trabajo de las fiscales provinciales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, quienes estuvieron encargadas del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y que ya están siendo investigadas por la Oficina de Control Interna de la Fiscalía.

Al respecto, la también candidata al Parlamento por Alianza para el Progreso (APP) consideró que urge una reforma en el sistema de justicia en el Perú, y que “no es posible” que miembros del Ministerio Público “se sometan al poder político a cambio de una aparente protección”.

“Mi preocupación es la reforma del sistema de justicia (…) No es posible que fiscales se sometan al poder político a cambio de una aparente protección . No es aceptable que un fiscal que trabaja día a día con el crimen, con el delito, con delincuentes, y que por un hecho de investigación a funcionarios públicos se consideren amenazados. En un Estado democrático, estos casos son peligrosos”, declaró el último jueves en Exitosa.

Por medio de una resolución, se conoció que el Ministerio Público decidió iniciar una indagación preliminar contra Sánchez y Castro “por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones”, luego de conocerse que mantuvieron una reunión en reserva con el expresidente Martín Vizcarra en su departamento de San Isidro para, supuestamente, solicitar “su apoyo y protección”, ya que tenían miedo y se sentían vulnerables ante la mafia tras la investigación de Los Cuellos Blancos.

“ Realmente es vergonzoso, triste, lamentable y doloroso para quienes hemos trabajado en una institución tan importante del país como es el Ministerio Público, pero esto tiene que ver mucho con la calidad y nivel del recurso humano que se capta para que ingresen a estas instituciones”, sostuvo Echaíz.

Cabe mencionar que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, apartó a Rocío Sánchez y Sandra Castro del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto luego de conocerse que en el 2018 se reunieron con Vizcarra.

Al respecto, Ávalos expresó que dicha reunión entre las fiscales y el exmandatario debe ser sometida a indagación a fin de esclarecer lo ocurrido. También aseguró no tener conocimiento de lo sucedido.

“Estos hechos son de mucha gravedad. Esa investigación, en este momento, no me corresponde a mí, sino a la Fiscalía de Control Interno. Si yo me hubiera enterado, hace tiempo hubiera denunciado esos hechos”, manifestó en RPP el pasado martes.

