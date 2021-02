Jorge Chávez Cotrina: “Que se cambie a las fiscales no va a perjudicar la marcha de las investigaciones”

El coordinador de las fiscalías contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, responde sobre el caso de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, separadas del equipo especial a cargo de las investigaciones del caso de los “Cuellos Blancos”. Señala que la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha sido acertada.

¿Qué le parece la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de separar del caso Cuellos Blancos a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro?

La decisión de la fiscal es la más correcta y ha actuado muy rápido. Se ha cortado de raíz y ha tomado una decisión valiente y esto le hace mucho bien a la institución. La conducta de las dos doctoras, Sánchez y Castro, no ha sido la más adecuada. Esto va a repercutir en la mejor calidad de la investigación

¿Tenía discrepancias con la forma en que las fiscales separadas estaban llevando el caso?

Lo que ocurre es que frente a los hechos conocidos, cualquier fiscal va a ser mejor. Yo ya no soy coordinador del equipo especial y no puedo decir si se estaba haciendo bien, mal.

¿Tuvo conocimiento de las reuniones de las fiscales con el expresidente Martín Vizcarra?

Jamás tuve conocimiento de las reuniones, eso fue a espaldas de su entonces superior, que es el que le habla en estos momentos. Me quedé indignado cuando la doctora Castro dio cuenta de que se había reunido en la casa del expresidente. Ha puesto en bandeja la autonomía de la institución. Le recuerdo que el Ministerio Público, dentro del marco de la Constitución, tiene autonomía y los fiscales solo respondemos a la fiscal de la Nación en temas administrativos. En las investigaciones, tenemos autonomía total. Ir a la casa de un presidente violenta esa autonomía.

¿Y la salida de Sánchez y Castro no perjudicará el avance de las investigaciones?

Que se cambie a las fiscales no va a perjudicar la marcha de las investigaciones. Ambas tenían más o menos de 5 a 6 fiscales adjuntos que las han apoyado. Las diligencias van a continuar. Que un fiscal se vaya por equis motivos no significa que el caso se caiga. En el MP se trabaja en equipo y hay una estructura. La población debe tener confianza.

¿Uno de los fiscales adjuntos debería estar a cargo?

Esa decisión es de la fiscal Ávalos; sin embargo, el caso debería ser asumido por un provincial con experiencia. No se necesita a alguien que necesariamente esté al tanto de todos los pormenores. En una semana se puede poner al día, porque el caso no es tan complejo como lo pintan. El MP tiene más de 30 años y yo llevo más de 25 años dentro, así que sé cómo es el sistema. El caso no se va a caer. El problema es que se pretenden personalizar las investigaciones. Se dice que si no están tales o cuales los casos se vienen abajo y eso no es verdad. Acá nadie es indispensable.

¿Sánchez y Castro deben salir del MP?

Frente a estos acontecimientos, se amerita que estas señoras no se queden un minuto más en el MP.

¿Tan grave lo ve?

Si no fuera tan grave no me estaría entrevistando.

La Junta Nacional de Justicia va a investigar a ambas.

La JNJ tiene competencia para investigar solo a la fiscal Sánchez porque es titular.

Se sabe que la relación entre ambas fiscales se volvió muy mala. ¿Este es el desenlace de un problema personal que no pudieron superar?

Es que dos soles no pueden brillar en el mismo cielo, ese es el problema. Hay un tema de protagonismo y eso ha hecho que haya enfrentamientos entre ellas que debieron resolverse de manera interna , pero todo ha terminado en esta situación. Lo lamento por ellas. Por falta de serenidad, esto ha terminado como ha terminado.

¿Fue un tema personal?

Yo creo que sí, esa es mi percepción.

¿No es plausible la versión de que buscaron a Vizcarra para tener protección?

Ellas no tenían que reunirse con nadie para pedir eso porque yo, en mi calidad de coordinador, pedí protección policial para ambas al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Que no me vengan con ese cuento. Desde el primer momento yo pedí esa protección policial. Es más, tengo los oficios haciendo la solicitud para las dos.

También hay discrepancias en las versiones de cada una de las fiscales, sobre fechas y sobre quién solicitó la reunión con el expresidente.

Eso tendrá que ser materia de investigación.

¿Qué piensa de la versión de que la fiscal de la Nación tiene cercanía con Vizcarra?

Lo que yo quiero dejar en claro es que la fiscal de la Nación no conocía de la reunión. Si yo, que era el coordinador, no estaba al tanto. Le recuerdo, además, que la fiscal Ávalos, en el año 2018, no era la fiscal de la Nación. Ese cargo lo ocupaba Pablo Sánchez y luego llegó Pedro Chávarry. Nadie sabía que ellas se estaban reuniendo de manera clandestina.

¿Y Pablo Sánchez podría haberlo sabido?

Creo que tampoco. Lamentablemente, ellas se cerraron en una burbuja, desconfiaban de todo el mundo y no se dejaron aconsejar. Yo las aconsejaba muchas veces y por lo menos cuando estuvieron conmigo no había estos problemas. No supieron manejar la fama que obtuvieron .

Me quedé pensando en lo que dijo antes, que el caso de los “Cuellos Blancos” no es tan complejo como muchos suponen. ¿Por qué lo dice?

A nivel de las fiscales Sánchez y Castro se investiga a los abogados y asistentes y a terceras personas. La complejidad viene cuando se investiga a los jueces y fiscales. Ellas veían el estamento más bajo, el más esencial. Esta investigación tiene tres estamentos. La complejidad está en el segundo y el tercero, que incluye a los superiores, a los supremos y los exmiembros del CNM. Ahí está la complicación. Este es un caso emblemático, pero hay que ponerlo en su real dimensión.

