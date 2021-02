De Soto: El coronavirus ha sacado a relucir la violación a la democracia

Con información de Raúl Egúsquiza/URPI-GLR

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, cuestionó a los integrantes del Gobierno de Martín Vizcarra que recibieron las 2.000 dosis extras que entregó el laboratorio chino Sinopharm.

“ El coronavirus no solo ha sacado a relucir la mala gestión que enfrentamos, sino también el problema serio de violación a la democracia , de nuestra Constitución. Por eso, (que) no nos sorprenda que haya gente que quiera reescribirla”, expresó durante conferencia de prensa.

De Soto dijo esto debido a que en días anteriores se dio a conocer que el exjefe de Estado, exministros, viceministros, otros funcionarios y sus familiares que no formaban parte del estudio clínico de Sinopharm, fueron inoculados con dosis donadas.

Incluso, el postulante al sillón presidencial refirió en otra oportunidad que rechazó ofrecimientos para vacunarse contra la COVID-19.

“Claro, por supuesto que he recibido propuestas (para vacunarme contra la COVID-19), pero no las he aceptado, por la misma razón que no he aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios . (...) Me han ofrecido pasaportes que no necesitan visa para viajar por el mundo, no como el peruano que requiere de 73 visas si uno quiere moverse alrededor del planeta”, sostuvo en el programa Rumbo al Poder.

Asimismo, De Soto se refirió al jefe de Estado, Francisco Sagasti, a quien pidió que no se distraiga por los actos de corrupción que se han destapado en las últimas semanas y que mejor se enfoque en acelerar las gestiones para lograr la vacunación en todo el país.

“Señor Sagasti, yo sé que usted es un señor honorable, un profesional, nos conocemos. No se deje usted enclaustrar, asociar, identificar con la trayectoria que podría tener inclusive rasgos de criminalidad del expresidente Vizcarra . Abra los ojos, presidente, y haga lo que es necesario. Estamos ahí para servir al país”, indicó.

Propuestas de Avanza País para enfrentar la pandemia

Por otro lado, la agrupación política presentó algunas de las propuestas que han planteado a fin de enfrentar la pandemia de la COVID-19 y sus efectos.

“Debemos coordinar con las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para tener la información completa de qué está sucediendo, y tener acceso a las estadísticas respecto a las vacunas. Tenemos que trabajar de la mano con el sector privado”, manifestó Francisco Tudela, candidato al Congreso por Avanza País.

