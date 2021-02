Subcomisión agilizará resolver denuncias contra Vizcarra por Vacunagate

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionó este viernes 19 de febrero para definir la metodología de trabajo y dar cuenta de las nuevas denuncias que se han presentado el último jueves 18 en contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete por haberse vacunado con las dosis extra que entregó Sinopharm para los ensayos clínicos.

Hasta el momento, son ocho las acusaciones que fueron recibidas por el grupo parlamentario de trabajo y, aunque en el informe de calificación ya habían resuelto declarar procedentes las primeras que tenían, decidieron acumularlas junto con las que recién habían llegado para debatirlas en una misma sesión.

Los integrantes de esta subcomisión se mostraron con ánimos de llevar a cabo el proceso de manera célere, pero cumpliendo los plazos establecidos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan a los exfuncionarios.

Rapidez para las diligencias

El presidente de este equipo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), manifestó que existe proactividad por parte de los congresistas para avanzar con los trámites y espera lo mismo de la Comisión Permanente cuando las carpetas sean elevadas.

”Considero que la Comisión Permanente va a tomar la decisión de agendarla rápidamente porque es un clamor de los peruanos de que haya una respuesta de todo lo que ha acontecido, de que no sea lo que pasa siempre: el paso de tortuga en unos casos y la carrera de liebre para otros. Aquí tiene que respetarse el debido proceso, los plazos que están establecidos, pero que se llegue a una conclusión y que no se quede en el camino ”, precisó a La República.

De igual modo, estuvo de acuerdo con ello el parlamentario Carlos Almerí (Podemos), quien calificó de “escándalo nacional” lo ocurrido y añadió que existe pruebas contundentes para avanzar con las gestiones.

“Yo creo que sí debería haber celeridad porque acá ya no hay una evidencia subjetiva ni política, es un tema totalmente evidente y comprobado. Por lo tanto, la subcomisión tiene que hacer su trabajo con toda celeridad ”, indicó a este medio.

A su vez, el congresista José Ancalle (Frente Amplio) dijo que se debería evitar dilatar la diligencia con “argucias legales” por parte de los acusados —como anteriormente ha ocurrido— que incluso “han llegado a pasar excesivamente del plazo que está estipulado dentro del reglamento del Congreso”.

“La mayoría ha dispuesto su buena voluntad de que esto cumpla todos los plazos y que no solamente sea un saludo como ha ocurrido en los anteriores Congresos (...). Esperemos que esa voluntad sea consecuente en los próximos días para que se sigan los procedimientos”, acotó.

Por su parte, el parlamentario Jim Mami (Nueva Constitución) consideró que es “una ventaja” que la mayoría de miembros de la subcomisión sean abogados, ya que eso permite que entiendan las figuras jurídicas presentadas.

Se separarán denuncias de infracciones

En la sesión se acordó que la metodología de trabajo sea separar las infracciones constitucionales, que significan el juicio político, de los delitos penales, los que conllevan al antejuicio político , a fin de poder ordenar mejor los procedimientos.

“La determinación de la metodología ha salido como consecuencia del debate de hoy, de buscar darle una respuesta contundente a los peruanos de que su Congreso está trabajando y de que también, en ese mismo ánimo, hay un respeto por las figuras procedimentales que establece el reglamento”, señaló Pérez Ochoa.

Participación de Aliaga podría interferir con su juicio

Algunos de los congresistas consultados consideraron que la participación del parlamentario Guillermo Aliaga, de Somos Perú, podría perjudicar el juicio que este vaya a emitir sobre las denuncias contra Martín Vizcarra debido a que el expresidente postula al Congreso con su partido.

“No me parece ético que un congresista que pertenece esté defendiendo un tema, de algún modo sus argumentos han sido de defensa. Por eso yo manifesté, dentro de la sesión, que no me parecía que un colega parlamentario esté siendo una especie de defensor, debería guardar una neutralidad, más aún que está cuestionado el señor Vizcarra y pertenece a Somos Perú ahora ”, expresó Almerí Veramendi a este medio.

Ancalle también manifestó que se estaba “evidenciando” una actitud dentro de la comisión que “podría parecer imparcial”.

“Invoqué que se deje los apasionamientos, que se deje ese tema un tanto inclinado a cuestiones que no tienen nada que ver con respecto a la normatividad, al debido procedimiento, porque si se ve mellado por otros aspectos que puedan ser emocionales, puedan ser de afinidad, eso podría perjudicar a esta comisión”, refirió el legislador del Frente Amplio.

“Todos los miembros deben ser objetivos”

A su turno, Mamani Barriga afirmó que todos los integrantes deben mantener la objetividad debido a que el tema era muy político, ya que comprendía al expresidente vacado, y podría generarse “suspicacia” por “acoso político o un aprovechamiento político”.

Recordó que, durante la sesión, Aliaga Pajares “se ceñía mucho a las formas”, algo con lo cual concordó. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con su precisión en los temas de fondo.

“Creo que en otro momento también estaba tratando de sustentar más allá, se quería ir al fondo, cuando en realidad esta etapa de la acusación es todavía verificar las formas. Va a depender del congresista mismo que mantenga esa objetividad y evitemos que esto se vaya a un plano más confrontacional, donde nos quite legitimidad también a los miembros de la subcomisión ”, aseveró.

Este medio trató de contactarse con el congresista Guillermo Aliaga para conocer su opinión al respecto, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Los legisladores coincidieron en que este caso era sui generis por encontrarse denuncias no solo constitucionales, sino también infracciones y mixtas. En tanto, la presidencia determinó que la siguiente sesión para evaluar y separar las denuncias, además de votar su aprobación, se llevará a cabo el próximo lunes 22 a las 9.00 a. m.

