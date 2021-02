Jorge Yamamoto: “Nos han mentido de manera descarada, sin medir las consecuencias”

¿Cómo la sociedad puede procesar un shock como el que ha vivido el Perú?

Comprender el proceso nos ayuda a ver cómo podemos controlarlo, para que no vuelva a ocurrir. Hay una palabra clave, que es el sentido de derecho. Hay un grupo que se cree acreedor de privilegios especiales, por encima del problema.

Ahí están esas personas a las que las detiene un policía, y lo cachetean o ningunean. Se creen con derecho de maltratar a la autoridad porque tienen dinero. En esa línea hemos tenido al presidente, los ministros y altos funcionarios, que negociaban la vacuna, que se creen con derecho a atrasar en la cola a la primera fila.

¿Qué hacer ante ello?

Comenzar en el sector público con una agresiva campaña para que todos cumplan la ley. Pero hay un segundo factor y para eso hay que creer que el derecho funcionará en el Perú. Que haya una sanción eficaz genera que las personas no transgredan las normas .

Eso es lo que no está pasando, la ley no se cumple.

Ahí se van sumando dos factores. El sentido del derecho, la poca vigilancia y eficacia, que terminan generando este problema. No han sido cuatro gatos corruptos, sino que son más de 400 y seguimos sumando. Es un chip cultural que hay que cambiar. Atacar el sector público, desde la escuela, como algo vergonzoso, que los alumnos no deben imitar en el futuro.

No se está saltando la cola para un partido con Brasil, sino para un tema que significa la vida.

Así es. Hay un proceso que se llama la autorreferencia, en el que el punto de referencia de mi análisis soy yo mismo. Eso genera la conducta desubicada. Si alguien se cuadra en tu garaje, te dice que no había otro sitio. Es decir, se cree el punto de referencia de todo. Como están negociando las vacunas, las enfermeras y médicos no están en su campo de referencia, y no pueden darse el lujo de enfermarse.

Son el centro de todo.

Hay que educar, repartir ‘ubicaína’, fomentar que las personas no sean autorreferenciadas, sino que tengan perspectiva, y eso es más pandémico que el covid. Hay que atacarlo de raíz.

Pero hay otros factores adicionales.

En países donde hay un alto cumplimiento de la ley, las normas se interiorizan de manera prescriptiva; es decir, tengo un conjunto de ideas de lo que debo hacer, y consecuentemente tiendo a cumplirlas, pero hay otros países, incluido el Perú, donde aparece la norma descriptiva, se describe la conducta generalizada de las personas y eso se convierte en la norma que hay que copiar.

Entonces de pronto podría pensar que eso de la vacuna está mal, pero los directores del Minsa se están vacunando, y entonces yo también me apunto.

¿Cómo atacar esto?

Hay que atacar a la neurona. A la norma descriptiva, a la conducta desubicada, autorreferenciada y al sentido de creerse con derechos adicionales.

¿Cómo decirles a los peruanos, que tienen familiares que están muriendo, que alguien del prestigio de Mazzetti ya se había vacunado?

El problema está en que nos han mentido de manera descarada. Esto refleja que ha habido una falta de visión de largo plazo y de conciencia de las consecuencias que ha llevado a un craso error, como ella mismo lo señala, el peor de su vida. ¿Cuáles son las causas que podemos trabajar? La conciencia de nuestras conductas y la proyección de las consecuencias que pueda tener.

Doble moral

La mayoría que critica estas acciones, ¿si se les hubiera ofrecido la vacuna también habrían aceptado?

La mayoría se hubiera apuntado. No deja de haber una doble moral, eso se reprime con nuestra conducta, cuando dejamos de coimear, por ejemplo. Hay dos cosas que pueden reprimir la transgresión de la norma. La primera es el castigo eficaz, en la medida que no hay una reestructuración radical del sistema policial, judicial, todo esto va a seguir escalando de una manera más complicada.

¿Qué otras alternativas tenemos?

Paralelamente hay otras alternativas en un país donde Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Ahora que veo el roche que le hacen al presidente, me doy cuenta de que no he debido tomar la vacuna. Es decir, es por el roche, que es una herramienta paralela muy eficaz frente a esta situación de emergencia.

¿Cuál es el sentimiento que nos queda, con traiciones y héroes, con gobernantes que no eran tan buenos como creíamos?

Los villanos están ganando a los pocos héroes que quedan. Estamos en un sálvese quien pueda. Tenemos un reto, ¿cuánto más vamos a esperar para hacer un programa radical de cumplimiento de normas y formación de valores para la siguiente generación?

