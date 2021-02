Germán Málaga no supo explicar dónde están otras 280 dosis de vacuna

El jefe del equipo de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, reconoció que el Gobierno de la República Popular China entregó 3.200 dosis extras de la vacuna Sinopharm, aparte del lote que se destinó a las pruebas clínicas. De ese monto, dirigió 1.200 dosis para 600 personas a la embajada china en Lima.

Ante la comisión Covid-19 del Congreso, el médico Málaga admitió que con las 2.000 dosis que quedaron bajo su administración, fueron inmunizadas 487 personas, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano César Vizcarra, así como funcionarios de la Cancillería, del Ministerio de Salud y otras que no tenían ninguna relación con los estudios clínicos.

Empero, hay una cantidad de dosis que quedan en el aire.

En efecto, Málaga precisó que de los 487 inmunizados, 390 recibieron dos inoculaciones y a los restantes se les aplicó una dosis y a otros hasta 3. En total fueron 917 dosis utilizadas.

Sin embargo, el médico también señaló a los congresistas de la comisión Covid-19 que quedan en stock 803 dosis. Por lo tanto, si se restan estas cifras al total de 2.000 dosis que recibió Málaga de cortesía de los chinos, quedan en el aire 280 dosis. Por eso, concluyó: “De las 3.200 dosis recibidas (1.200 que despachó a la embajada de China y 2.000 que llegaron a manos de la UPCH), el 91% de las dosis no tienen ninguna objeción y es el 9% que está por investigar”. Esto significa que hay en el aire 288 dosis (9%) con las que ha sido inoculado otro grupo de personas fuera de la lista de 487 que se ha difundido. Pero hay algo más.

A sus casas

Tal como había informado La República el domingo último, Málaga reconoció que entre los beneficiados se encuentran funcionarios y servidores de la Cancillería y del Ministerio de Salud que fueron parte de las negociaciones con los diplomáticos chinos y los representantes de Sinopharm.

Dijo que de la relación de los 487 inmunizados se encuentra personal del estudio clínico de las universidad de San Marcos y Cayetano, pero no supo explicar por qué se vacunó a los que negociaron con Sinopharm.

Precisamente ayer un equipo de auditores de la Contraloría General de la República se presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de las indagaciones sobre el proceso de negociación y contratación de la empresa china Sinopharm. Como se ha informado, algunos de los 8 diplomáticos que intervinieron en las tratativas con los representantes chinos fueron inmunizados con el mismo producto que negociaron, lo que representa un potencial conflicto de intereses.

Estos son los embajadores Elizabeth Astete Rodríguez, Francisco Tenya Hasegawa, Jorge Jarama Alván, Javier Sánchez-Checa Salazar; los ministros Manuel González Chávez, Rafael Suárez Peña y Jorge Lazo Escalante, así como la servidora Claudia Halabi Almeyda.

En la tarde de ayer, este diario preguntó al canciller Allan Wagner el destino de estas personas, a lo que contestó: “Oportunamente se tomarán las medidas que correspondan”. Horas después, en la noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que a los 8 diplomáticos vacunados se les solicitó sus renuncias para proceder al retiro de sus cargos.

También en la jornada del martes, el fiscal adjunto supremo, Ramiro González, y un equipo del Ministerio del Interior, iniciaron una diligencia en las instalaciones de la UPCH para recabar información sobre el trabajo del equipo de ensayo que dirige el médico Germán Málaga. La indagación se cumplió como parte de la disposición de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el expresidente Martín Vizcarra y los que resulten responsables por las vacunaciones que se hicieron al margen de las pruebas clínicas autorizadas por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

En su presentación ante la comisión Covid-19 del Congreso, Málaga admitió que, a pedido de Vizcarra, lo inmunizó en Palacio de Gobierno.

La pista china

“El 30 de septiembre me cita (Vizcarra) para ir el primero de octubre a Palacio de Gobierno. En la conversación surge que como protección para la sobreexposición teníamos esas dosis de vacunas que sabíamos que eran activas, y que yo me había colocado y que no había tenido efecto adverso. Él (Vizcarra) se muestra interesado y finalmente él toma una decisión: que al día siguiente le lleve dos vacunas, y al día siguiente voy”, relató Málaga.

“En ese momento no sentí que fuera un acto fuera de contexto, él (Vizcarra) era el presidente de la República, sabía de la necesidad de protección, no pensé en cálculos políticos o legales. Solo pensé si esa cosa (la vacuna) lo podía proteger, ya que él comandaba la lucha contra esta catástrofe”, argumentó Germán Málaga, quien aceptó que también inmunizó con el mismo lote a su hija, fuera de los ensayos.

“A los tres días tuve una comunicación con su secretaria preguntándole cómo lo había pasado, ese fue todo el contacto hasta que fuimos para la segunda dosis, solo que esta vez nos pidieron tres vacunas. Inoculamos al presidente, a su esposa y a una tercera persona que no sabíamos quién era y resultó que era su hermano”, detalló Málaga.

Por su parte, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, señaló el interés de su despacho por determinar si las 3.200 extras que entregó China tuvieron como finalidad influir en la decisión de las autoridades peruanas de contratar a Sinopharm.

“Desde la Procuraduría General del Estado se ha trazado una estrategia ante los hechos. El objetivo es esclarecer cuál ha sido la participación de los funcionarios que negociaron la compra de la referida vacuna. Luego de que llegue la información, se va a solicitar al Ministerio Público que se amplíen las investigaciones, de ser el caso, para que se incorporen a más personas y más delitos”, enfatizó el procurador.

Con relación sobre el destino de las 1.200 que quedaron en poder de la embajada China, el procurador Soria dijo que primero se debe esperar a que se lleven a cabo las diligencias preliminares, a fin de abrir canales diplomáticos”. Señaló: “De todas maneras, está dentro de la lógica de la Procuraduría del Estado en la posibilidad de comprenderlos, si es el caso”.

Sabía que no era un voluntario

La enfermera Cynthia Castillo Flores corroboró lo narrado por el médico Germán Málaga ante la comisión Covid-19.

“La primera persona a la que apliqué la vacuna fue a la señora Maribel Díaz. Luego al expresidente (Vizcarra)”, declaró.

“De manera protocolar, se les entregó una cartilla de vacunación, más que todo para que recuerden qué día se aplicó la primera dosis”, agregó la enfermera. Uno de los datos más importantes que señaló la profesional fue que en la cartilla se indicaba que la pareja de esposos no eran voluntarios.

“En la cartilla se colocó el código N. A. (no aplica) porque el expresidente y su esposa no formaban parte de los 12 mil voluntarios”, precisó.

El dato

Acuerdo. El Congreso aprobó la formación de una comisión investigadora para que identifique a los responsables y a los beneficiarios de la vacunación con Sinopharm, al margen de los ensayos clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Votaron 115 a favor.

