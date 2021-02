Daniel Salaverry, aspirante presidencial de Somos Perú, intentó justificar la vacuna contra la COVID-19 que recibió Martín Vizcarra en octubre del año pasado, señalando que “no habían candidatos” para los ensayos clínicos.

El exfujimorista cayó en un error considerando que la convocatoria a la población en general para participar de la experimentación de Sinopharm superó el número de vacantes a los 11 minutos de iniciarse, por la gran acogida que tuvo.

“Acuérdate que no habían voluntarios (para la prueba de vacuna china). Entiendo que lo hizo (mantener en secreto su inmunización) por un tema de prudencia y para afianzar una relación más directa con el gobierno chino y poder asegurar el millón de vacunas que ahora sí recién están llegando”, sostuvo Salaverry en entrevista con Día D.

El candidato de Somos Perú insistió en la posición que Vizcarra Cornejo reiteraba hasta la tarde de este domingo, que había sido uno de los 12.000 voluntarios de los ensayos clínicos de la farmacéutica.

“Lo que me ha dicho es que fue parte de los 12.000 voluntarios, lo mismo que le pusieron a los voluntarios se lo pusieron a él porque él tomó la decisión de ser voluntario”, subrayó.

Manifestó que el expresidente “tiene su versión” para no haber informado con transparencia la aplicación de la prueba de vacuna que recibió el 2 de octubre de 202.

“No lo dijo para no pensar que es un aprovechamiento político, para que no digan que se quiere hacer el héroe. En ese momento no lo dijo para no generar una crisis ”, sostuvo Salaverry, no obstante, agregó que con todo lo revelado en los último días, hubiera sido mejor que comunique el hecho.

Funcionarios se vacunaron con dosis extras de Sinopharm

La entrevista de Daniel Salaverry con el dominical fue antes que La República revelara que altos funcionarios del Estado fueron aplicados con la prueba de vacuna, así como Martín Vizcarra, sin ser parte del equipo de voluntarios.

De acuerdo a fuentes, el laboratorio chino entregó 2.000 dosis de la inmunización dirigidas a personal del proyecto médico a cargo de los ensayos clínicos, como también a representantes del Gobierno, en específico a integrantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras esta revelación, la canciller Elizabeth Astete y el viceministro de Salud, Luis Suárez, confirmaron haber recibido las dosis, por lo que renunciaron a sus cargos. Además, la Universidad Cayetano Heredía negó la posición del exmandatario.

La Fiscalía de la Nación ya abrió una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y los que resulten responsables de esta administración irregular del recurso. Hasta el momento ambos candidatos de Somos Perú no se pronuncian al respecto.

