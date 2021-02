Carlos Neuhaus: “En ningún momento he sido invitado a ser vacunado”

Luego de conocerse que funcionarios del gobierno de Vizcarra se vacunaron con 3,200 dosis que donó la empresa china Sinopharm a la Universidad Cayetano Heredia para pruebas clínicas, desde la Presidencia del Consejos de Ministros, autoridades encabezadas por la premier Violeta Bermúdez han presentado declaraciones juradas descartando haber sido inmunizados contra la COVID-19.

A esta lista se ha unido el secretario técnico del grupo de apoyo del proceso de vacunación, el abogado Carlos Neuhaus, quien fue tajante al respecto: “Quiero informar que no he sido vacunado contra el COVID y esperaré hasta que me toque mi turno. Tampoco en ningún momento he sido invitado a ser vacunado y menos he participado en ninguna negociación para la adquisición de vacunas”.