El pasado electoral de candidatos al Congreso en Cusco

Coleccionar camisetas políticas se ha convertido en algo común para algunos candidatos al Congreso de la República por Cusco. Un grupo de políticos postula actualmente por una tienda política distinta a elecciones pasadas. El riesgo de esta falta de consecuencia e identidad es el “transfuguismo”. Una vez que lleguen al Congreso fácilmente pueden dejar el partido para integrar otra bancada o armar una propia.

Esto ha pasado muy frecuentemente en los últimos años. Las hojas de vida de los candidatos, entre otros datos, contienen información sobre en qué partidos militaron o postularon antes. La República ya publicó los bienes y rentas. Esta vez chequeamos el pasado electoral y esto es lo que encontramos.

Cambios radicales

Hay candidatos que ahora abrazan banderas ideológicamente opuestas a su anteriores militancias o simpatías. El 6 de Juntos por el Perú (JP) es Heraclio Puma Huañec. Antes de recalar en JP pasó como militante por UPP hasta 2010 y en APP hasta 2019. ¿En qué se parecen los tres partidos? “APP no se parece en nada a JP. Me afilié, pero me di cuenta que no nos daban espacio para desarrollarnos. APP no es un partido sino una empresa. Allí Acuña decide todo, no las bases. Por eso renuncié”, explicó Puma. “Ahora no voy renunciar, debo ser consecuente”, agregó.

En Democracia Directa postula con el 2 Moisés Ramos Villares, quien hasta el 2010 fue militante del partido Restauración Nacional. Antes, entre 1999 y 2002, fue alcalde por el partido fujimorista Vamos Vecino. Y el 1 de Podemos Perú, William Vega Mamani, antes militó en Fuerza 2011 y Fuerza Popular, por el que postuló al Parlamento Andino. Era defensor del fujimorismo.

Asimismo, Jejosnovara Cervantes postula con el 3 de Podemos al Congreso. Es el fundador del movimiento Tawantinsuyo que llevó a las alcaldías a varios políticos con procesos penales o malos antecedentes. En 2010 hizo alianza con el Partido Nacionalista Peruano. “El nacionalismo traicionó la gran transformación por la hoja de ruta y por eso rompimos con ellos. Ahora tenemos coincidencias con Podemos”, explicó Cervantes.

Leonor Saire postula con el 2 de UPP. Sus anteriores partidos fueron el Partido Humanista (hoy JP) y luego el nacionalismo. En tanto, Wilbert Gabino Segovia Quin, el 2 de RUNA, antes pasó por el partido Justicia Nacional y el PPC.

Asimismo, Oscar Cáceres Arizaca, el 3 de UPP, antes fue militante y miembro del comité provincial del partido del nacionalista. Y la candidata con el 4 de UPP, Maritza Taboada Zapata, postuló al Congreso por el PPC en las elecciones complementarias. (lea nota completa en larepublica.pe/region-sur)❖

Su compañera de partido (UPP) con el 6, Katya Enríquez Carrión, postuló el 2011 al Congreso por nacionalismo.

Más cambios de camiseta

Alejandro Soto Reyes, número 1 de APP, pasó por tres grupos políticos. Fue regidor de Santiago por el movimiento Inka Pachacuteq (1996 - 1998) y por el Frente Amplio (1999 - 2002), y regidor provincial de Cusco por el Frente Amplio (2007 - 2010).

APP también lleva a un ex militante del movimiento Etnocacerista del Cusco: Percy Fernández Puma postula con el número 5. Y Luís Farfán Wilson, el 5 de Avanza País, militó hasta el 2017 en Perú Posible, y, antes, hasta el 2014, estuvo enrolado en el movimiento regional Kausachun Cusco.

El candidato con el número 2 de Juntos por el Perú es Raúl del Castillo Alatrista. Antes fue militante del Movimiento Nueva Izquierda. Mientras que Javier Cusimayta Osca postula con el 1 del Partido Nacionalista Peruano. Antes militó en el Partido de los Fonavistas (hasta 2008).

Luís Farfán Wilson figura en el 5 de la lista de Avanza País. Hasta el 2017 fue militante del partido toledista Perú Posible, y, antes, hasta el 2014, estuvo enrolado en el movimiento regional Kausachun Cusco.

El cabeza de lista del Frente Amplio, Héctor Acurio, estuvo ligado a dos movimientos locales que ya desaparecieron: Fuerza Cusco y Fuerza Nueva, que fueron el germen del ahora fantasmal movimiento regional Kausachun Cusco. El FA también lleva con el número 3 a Efraín Palacios Figueroa, quien hasta el 2007 fue militante del partido Avanza País.

Oportunismo

El Diccionario de la RAE define la palabra oportunismo como acomodación al juego de las circunstancias para extraer de ellas el máximo beneficio. El presente proceso electoral ha puesto en evidencia que no han sido los partidos los que han buscado a sus candidatos en base a su proyecto político, a su doctrina, a su programa o a su ideología, sino que, contrariamente, un grupo de candidatos los que han buscado sobre la base de sus cálculos personales.

El proceso que concluirá con la elección de congresistas el 11 de abril próximo, es quizás el menos político de las últimas décadas, pues, claramente, los candidatos no representan a los partidos, sino a sus propósitos particulares.

En este trato comercial entre partido y candidato, lo más probable es que quienes sean elegidos parlamentarios por Cusco, abandonen pronto al partido que los llevó al Legislativo, resaltando su condición de “invitados” y proclamando una “independencia” que mejor sería llamarla aprovechamiento y oportunismo.