Las elecciones 2021 siguen en marcha. Rosa María Palacios recordó a la ciudadanía que este 11 de abril tenemos que elegir al presidente de la República y a un nuevo Congreso.

La abogada indicó que estos comicios tienen una alta oferta electoral, pero que se dividen en tres líneas divisorias. La primera sería identificar cuáles son los partidos políticos que apoyaron el golpe de Estado del 9 de noviembre del 2020.

“Hay 7 partidos en el Parlamento actual que votaron a favor. Solo uno votó en contra, el Partido Morado”, comentó.

En ese sentido, RMP señaló que Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), UPP, Frepap, el Frente Amplio, Fuerza Popular y Podemos Perú fueron las agrupaciones políticas dentro del Legislativo que consideraron que la vacancia de Martín Vizcarra fue un acto constitucional.

Asimismo, los partidos sin representación parlamentaria que apoyaron la toma de mando de Manuel Merino fueron: Perú Patria Segura, Restauración Nacional, el Partido Popular Cristiano (PPC), Avanza País y el APRA.

La conductora de RTV manifestó que el partido liderado por Julio Guzmán, Somos Perú, Juntos por el Perú, Democracia Directa y el Partido Nacionalista son los únicos que han propuesto tomar acciones judiciales contra aquellos que promovieron la crisis política.

“A Victoria Nacional no lo puedo poner en ninguna de las dos columnas porque depende del día. Algunas veces Forsyth dijo estar a favor y unos días después dijo que ya no. Tienen una lista de 12 partidos que dicen que no hubo golpe de Estado y otra de 6 que dicen que sí”, comentó.

La otra gran división sería la postura frente al cambio de Constitución. Agregó que casi todos los partidos de izquierda proponen una nueva Carta Magna, mientras que los demás pretenden ejecutar una reforma constitucional en temas políticos, pero no económicos.

Por último, sostuvo que el tema de la unión civil es atractivo para el electorado joven, por lo que la posición a favor y en contra de las agrupaciones políticas jugará un rol importante a la hora de decidir los votos.

“Es arriesgado para 12 partidos decir que no hubo golpe de Estado. La mayoría de partidos no tiene problema de afirmarlo y en campaña, pese al 90% de rechazo de la medida”, resaltó.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.