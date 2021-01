Vásquez: “Hay bancadas, como Podemos, con una clara vocación desestabilizadora”

La presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre las declaraciones del congresista de Podemos Perú Aron Espinoza, quien aseguró que iba a presentar una moción de censura en contra de la Mesa Directiva la primera semana de febrero.

“ A todos nos queda claro que hay bancadas como Podemos Perú que tienen una clara vocación desestabilizadora y creo que golpista . Eso ha quedado clarísimo desde que iniciamos este Congreso. Queda absolutamente verificado de las acciones que han generado. Nunca tienen una razón suficiente, pero siempre están promoviendo la desestabilización”, manifestó Vásquez a Canal N.

Asimismo, sostuvo que se deberían denunciar las actitudes de los congresistas que conforman dicha bancada, cuyo líder es el investigado José Luna Gálvez.

“Creo que hay que empezar a denunciar estas actitudes de una bancada que está en campaña política y siempre necesitan de estas estrategias para mantenerse vigentes, para generar titulares que les permitan estar en la palestra y obtener votos.

La titular del Poder Legislativo confía en que las demás fuerzas políticas del Congreso no apoyarán el pedido de censura en contra de la Mesa Directiva, la cual preside; sin embargo, no descartó que pueda llevarse a cabo.

“Nunca hay que descartar una posibilidad de la censura porque es posible legalmente; sin embargo, creo que las demás bancadas están valorando todo el esfuerzo que estamos haciendo en estos últimos meses para sacar adelante al Parlamento”, manifestó.

Consideró que la moción de censura es “peligrosa”, debido a que “podría desestabilizar al (Poder) Ejecutivo” en medio de la crítica situación sanitaria que vive el Perú.

El vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, manifestó que Vásquez lo llamó "falsificador de firmas". Foto: difusión

Vásquez considera llevar a Ética a congresistas de Podemos

La titular del Congreso también está evaluando denunciar a los legisladores de Podemos Perú Aron Espinoza y Cecilia García. El primero la acusó de haberle llamado “falsificador de firmas” y la segunda calificó de “asesinos” a los miembros de la Mesa Directiva.

“ Lo estoy considerando (denunciar). Me parece que todavía los señores tienen la posibilidad de retractarse . Este señor (Arón Espinoza) me acusa de haberle dicho falsificador de firmas, lo que me parece una acusación absolutamente absurda. Me atribuye algo de la Junta de Portavoces, pues tenemos a todos los portavoces de testigos y creo que se puede dilucidar”, aseveró.

