Comisión de Ética evaluará investigar a Olivares por afirmar que consume marihuana

El presidente de la Comisión de Ética del Congreso y congresista de Somos Perú, Mariano Yupanqui, dio a conocer que se evaluará abrir una investigación al congresista del Partido Morado Daniel Olivares por consumir marihuana.

“(La investigación) es por varios motivos, pero se va a sustentar en su momento. Primero (la denuncia por consumo de cannabis) tiene que adecuarse a un principio que ha podido vulnerar el parlamentario dentro del código de ética”, refirió Yupanqui a La República.

En esa línea, el legislador dio a conocer los pasos a seguir dentro de la comisión para evaluar si se inicia la investigación o se archiva la denuncia.

“Primero se va a poner a disposición de la comisión. Ese es el procedimiento. Como llega de oficio el caso, se propone a la comisión para que los integrantes, por votación, decidan si se inicia la indagación y su respectiva investigación . De no ser el caso, queda simplemente como una denuncia de oficio que no fue aprobada”, explicó.

Además, señaló que el tema se verá “ni bien inicie la legislatura”, ya que el tema está en agenda, por lo cual en la sesión se evaluará y sustentará.

Olivares responde sobre posible indagación en su contra

El legislador del Partido Morado fue consultado por este medio sobre la posible investigación en su contra a causa del consumo de marihuana, a lo que él respondió: “Si perseguirme a mí por ese tema hará que se destraben todos los casos atracados de cobros indebidos y golpes de Estado, genial”.

En otro momento, dijo que estaba a favor del cannabis medicinal y que su uso debería ser permitido.

“Ya tenemos cada vez más países. Siete de cada doce países en Latinoamérica ya legalizaron el cannabis medicinal. Yo creo que es irreversible. Pero, para mí, (...) la discusión debe centrarse en el acceso real que deben tener los pacientes al cannabis medicinal ”, manifestó en declaraciones a Canal N.

Asimismo, reconoció que consume marihuana; sin embargo, resaltó que su interés era trabajar por la aprobación del uso del cannabis como medicina.

“Lo que se haga con el cannabis recreativo seguramente será una discusión a futuro. Es algo que yo no he decidido presentar, a pesar de que sea un usuario . Yo he decidido trabajar por el cannabis medicinal porque es una urgencia en este momento”, refirió.

¿Qué dice la actual legislatura?

Si bien el consumo de marihuana aún no está legalizado en nuestro país, la actual legislatura permite su consumo hasta en ocho gramos o de sus derivados. De ser este el caso, entonces “no es punible” para determinar que existe una posesión ilegal.

De acuerdo al artículo 299 del código penal:

“No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados ”.

