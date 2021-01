Fiscal Pérez concluye en enero investigación a Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, no planteará ampliación del plazo de investigación, a pesar de que la etapa preparatoria en la que se encuentra el caso recién concluye en octubre de este año, señalaron fuentes relacionadas con el caso.

En los últimos días circularon versiones sobre la supuesta intención del fiscal Pérez de requerir al Poder Judicial más tiempo para proseguir con sus indagaciones.

Incluso la investigada Keiko Fujimori demandó al fiscal en su cuenta de Twitter que formulara de una vez la acusación y que dejara sus actuaciones dilatorias.

En realidad, el fiscal José Domingo Pérez dará por concluida la etapa preparatoria en enero de este año, para luego proceder al ingreso de la denominada etapa intermedia, en la que el juez hará un control de los resultados de las pesquisas y el fiscal decidirá si acusa o no a la imputada.

Keiko Fujimori es investigada por haber recibido fondos durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, no haberlos declarado a la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y haber insertado al sistema financiero parte de dicho dinero mediante el uso de falsos aportantes.

El último 21 de diciembre, Keiko Fujimori mencionó una supuesta demora en la acusación: “Una vez más el fiscal (Pérez) dilata la investigación y vuelve a incumplir su palabra de pasar a la etapa de acusación”.

Supuestamente, el motivo fue que los peritos no le encontraron nada a la candidata de Fuerza Popular: “Las pericias realizadas por el Ministerio Público a mí y a mi esposo Mark (Vito Villanella) han confirmado que no tenemos desbalance patrimonial”.

Las fuentes vinculadas con el caso indicaron que hay un error de apreciación sobre los peritajes, ya que estos se aplican sobre ingresos y egresos declarados, bancarizados, formalizados. Los peritajes, obviamente, no se aplican sobre movimientos financieros clandestinos, subterráneos, ilegales.

Una de las últimas diligencias de la etapa preparatoria fue el requerimiento del fiscal Pérez para que los peritos precisaran algunos aspectos de sus informes, respuesta que se espera se emitirá en 10 días. Luego de lo cual, el caso quedaría expedito para ingresar a la etapa preparatoria en la que la fiscalía expondría detalladamente los resultados ante el juez correspondiente.

La Fiscalía cuenta con trascendentales testimonios de colaboradores eficaces y de testigos sobre entregas de dinero de origen no declarado a Keiko Fujimori o miembros de su entorno íntimo, fondos luego filtrados al sistema bancario con nombres supuestos.

Además, cuenta con declaraciones de falsos aportantes que han manifestado que fueron captados para depositar dinero que le pertenecía a personas del entorno íntimo de Keiko Fujimori. Por si fuera poco, también hay testimonios de falsos aportantes que fueron presionados para mentir.

Sacando cuentas. Los peritajes a los que alude Keiko Fujimori no aclaran qué hizo con los US$ 3,6 millones que le dio Dionisio Romero, los US$ 4,8 millones de Juan Rassmuss Echecopar y los US$ 200.000 de Vito Rodríguez, del Grupo Gloria.

