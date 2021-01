Explicaciones. Anthony Novoa, titular de la Comisión de Economía del Congreso, dijo que el ministro del Interior, José Elice, tiene el deber de explicar ante el Pleno del Parlamento la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el paro de los trabajadores agrarios.

Eso, tras los decesos de tres personas en las protestas en la provincia de Virú, en La Libertad, que se vienen realizando en contra de la ley agraria aprobada por el Legislativo el pasado 29 de diciembre.

“ El Congreso está en su pleno derecho de solicitar que venga al Pleno para que pueda explicar (sobre los fallecidos durante las protestas en La Libertad). Esta preocupación es de la mayoría de congresistas”, manifestó este lunes en Canal N.

Asimismo, el también representante de Acción Popular consideró que, a pesar de que José Elice fue Oficial Mayor en el Congreso, “no tiene la experiencia” para asumir el liderazgo dentro del Ministerio del Interior y menos “en esta coyuntura que está atravesando el Perú”.

“Es muy penoso porque en realidad me hubiera gustado que (José Elice) esté en la reunión acá en Trujillo con el resto de ministros también”, acotó.

En otro momento, Anthony Novoa expresó su deseo de que la mesa de diálogo iniciada ente el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores agrarios pueda prosperar y así evitar más tragedias en el interior del país.

“Hay un plazo de tregua. En realidad lo que ellos buscan es mejorar su remuneración. El Ejecutivo debe hacer entender que están en su derecho. Lo reconocemos, pero lamentablemente no todo lo que uno pide es posible. Se debe llegar a un punto medio”, agregó.

Cabe mencionar que, el pasado 30 de diciembre, un menor de 16 años y un hombre identificado como Reynaldo Reyes Ulloa fallecieron por impactos de proyectiles de armas de fuego, según pudieron corroborar las autoridades del distrito de Chao en Virú.

Seguidamente, se conoció que hubo un tercer fallecido de nombre Modesto Mondragón Solano de 56 años, quien no resistió tras no ser atendido a tiempo debido a que el vehículo que lo trasladaba no pudo llegar a su destino. Todo se complicó a causa de una enfermedad oncológica.

Ante los graves hechos suscitados por el paro agrario convocado por los trabajadores agroindustriales, en Trujillo se dispuso una mesa de diálogo para atender con celeridad esta problemática.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.