Lenin Bazán: comisión debió llegar a La Libertad antes de enviar policías

El congresista Lenin Bazán, de la bancada del Frente Amplio, manifestó que la mesa de diálogo que se instaló desde este viernes 1 de enero en La Libertad, con presencia de tres ministros, debió llegar a la región mucho antes.

“ Esa comisión debió llegar antes de enviar policías a exponerlos y exponer a la población a este tipo de enfrentamientos. Hoy tenemos tres muertos y cientos de heridos entre policías y trabajadores”, declaró a la prensa.

En esa misma línea, expresó que la reunión, que también cuenta con la presencia del gobernador regional de La Libertad, tiene que atender las demandas de los trabajadores del sector agrario.

“ Lo primero es que escuchen a la población , pero que escuchen de verdad, que no sea una reunión de sordos, que no sea una reunión que hoy escucho y mañana no entiendo de qué se trata”, indicó.

Bazán refirió, además, que escuchar a los trabajadores ayudará a elaborar un reglamento de la ley agraria que beneficie a todas las partes involucradas.

“ Pueden cambiar muchas cosas porque una ley necesita un reglamento. Lo que resalto de esta norma aprobada, que no todo es malo, es que es mejor a la anterior. Hubiese sido mejor si hubiésemos recogido las propuestas del trabajador”, destacó.

Bazán: La PCM debió cumplir este rol con anterioridad

El legislador representante de La Libertad aseguró que la manera en que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) actuó no fue la adecuada, ya que debió acercarse antes a las regiones donde hubo paro agrario.

“ Ese rol, que el funcionario de la PCM debió haber hecho antes , lo he asumido yo hace dos días, tratando de mediar y buscar la paz en la provincia de Virú”, apuntó.

Asimismo, comentó que la noche del 31 de diciembre hubo otro enfrentamiento en el distrito de Chao, que dejó más de cinco detenidos. Según refirió, estos son trabajadores agroindustriales y se encontrarían heridos.

Por otro lado, descartó desautorizar a la Policía Nacional en las manifestaciones. Lenin Bazán pidió que los agentes se retiraran a una comisaría cercana para que pudiera dialogar con la población.

“Hemos pedido en Chao que la policía se retire para que pueda yo dialogar con los trabajadores y pueda haber tranquilidad. En ese momento, vivíamos en una guerra de trincheras . En la Panamericana Norte encontrabas a 50 policías atrincherados y a 500 pobladores al otro lado”, explicó.

