Vocero de Podemos Perú: Tengo derecho de pedir censura a Mirtha Vásquez

El congresista Aron Espinoza, de la bancada de Podemos Perú, refirió que se encuentra en su “derecho” de presentar una moción de censura contra la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez. Días atrás ya había anunciado esta posibilidad.

“ Tengo el derech o. Si no me siento representado por una presidenta del Congreso, puedo pedir la censura del cargo de ella, como primera vicepresidenta”, manifestó en diálogo con Canal N.

Estas palabras se dieron en relación a la respuesta del Congreso sobre la demanda constitucional que presentó el Ejecutivo respecto a la ley de devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Espinoza, quien también es vocero de dicha agrupación parlamentaria, aseguró que sus declaraciones acerca de presentar una moción para censurar a Vásquez Chuquilín no es “un chantaje”.

“ Este no es un chantaje; que no se victimice . Se trata de tomar la seriedad de que hoy ella tiene la encargatura de ser presidenta del Congreso. Si no lo hace de forma prolija, responsable, entonces no me representa”, indicó.

Espinoza: Vásquez no está considerando pedido de voceros

El legislador refirió que, el pasado 2 de diciembre, seis voceros de distintas bancadas enviaron un oficio a la titular del Congreso para solicitar la contratación de “los mejores constitucionalistas” para defender la postura parlamentaria sobre la ONP. Ante esto, aseguró, no recibieron respuesta.

“Pese a que se le han reiterado tres oficios, la presidenta del Congreso no los ha respondido. ¿Qué quiere decir ello? Que no nos está dando el despacho que nos tiene que dar a los señores voceros. Hay que tener en cuenta que esta no es una ley de Podemos, de Aron Espinoza. Es una ley que resarce a 4 millones 700 mil aportantes”, apuntó.

En esa misma línea, argumentó que Mirtha Vásquez ya acordó brindar la réplica al Tribunal Constitucional, tras el pedido de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Esto, según dijo Aron Espinoza, contradice la posición de los voceros.

“La premier ha dicho que el Congreso debe contestar de una forma rápida. A ello se suma la respuesta de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, quien dijo que va a contar de forma rápida. En ese sentido, no están tomando en consideración el pedido de los voceros de las diferentes bancadas”, expresó.

Además, informó que tendrá el respaldo de Podemos Perú para presentar dicha moción contra Vásquez. “ Va a ser la posición de la bancada . Nosotros tenemos que defender nuestro voto”, acotó.

Vásquez sobre ataques de Podemos: “No admitiremos chantajes”

Mirtha Vásquez respondió a los ataques vertidos del congresista Aron Espinoza, de la bancada de Podemos Perú. Este dijo, en primer lugar, que solicitaría la censura de la Mesa Directiva si se responde prontamente al Tribunal Constitucional sobre el retiro de aportes de la ONP.

“ No admitiremos chantajes . El tema de la ONP merece tratarse de manera diligente y responsable. Usaremos el tiempo necesario para una contestación prolija que defienda la postura del Congreso de la República”, manifestó Vásquez a través de sus redes sociales.

