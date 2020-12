Fiscalía ampliará a 10 los testigos contra Daniel Urresti por caso Bustíos

El Ministerio Público decidió que ampliará a diez los testigos que declararán contra Daniel Urresti por ser el presunto autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Estos nuevos deponentes se sumarán a Ysabel Rodríguez Chipana, quien sindicó a Urresti Elera de estar en el lugar donde se perpetró el crimen. Además, lo acusó de violación. Estos hechos ocurrieron cuando el ahora congresista estaba destacado en la base de Castropampa, en Ayacucho, en su calidad de oficial del Ejército.

En el segundo juicio oral que tuvo lugar este jueves 10 de diciembre, el congresista y candidatos presidencial de Podemos Perú desacreditó una vez más a Rodríguez Chipana y aseguró que fue “comprada” para declarar en su contra y que por eso “no es una testigo creíble”.

“ Esta testigo ha sido inducida, ha sido comprada . Se demostró que es atestigua apareció de la nada. Aparte de eso yo siento que con este tipo de juicio no veo que tengan posibilidad de defensa. No puedo hablar con mi abogada, de esa forma uno no se puede defender”, señaló.

Además, criticó los elementos presentados por el Ministerio Público para establecer su responsabilidad en el caso. Aseveró que no existen pruebas para confirmar que fue autor inmediato del asesinato del corresponsal de la revista Caretas.

“Me acusan por una cosa, pero todas las pruebas o todo lo que dice el señor fiscal se refiere a otra. Me acusan, pero no dicen nada sobre autoría inmediata. No está diciendo nada que aporte a demostrar que yo soy autor mediato , está tratando de demostrar que yo soy autor directo”, sostuvo.

El legislador afronta dicho proceso penal por la presunta comisión de los delitos contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato contra Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce.

El próximo 21 de diciembre, a las 12.15 horas, continuará el juicio oral contra Daniel Urresti.

Fiscalía reiteró perdido de 25 años de cárcel a Urresti

El pasado 26 de noviembre, durante la primera sesión virtual del juicio oral contra Daniel Urresti, el Ministerio Público decidió reiterar el pedido de 25 años de prisión para el congresista de Podemos Perú por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

En la audiencia, que no fue pública, se decidió también solicitar que el ahora precandidato presidencial debe pagar S/ 500.000 como reparación civil a favor de los agraviados o sus herederos legales.

