César Cervantes: “La Policía Nacional se allana a toda investigación en el caso Inti y Bryan”

El subcomandante general de la PNP, teniente general Edgardo Garrido López, no renunció por discrepancias por el pase al retiro de 20 generales de la institución, sino por razones personales, porque así se lo comunicó al comandante general, afirmó este en la siguiente entrevista en la que habla sobre sus próximas acciones.

¿En qué estado se encuentra la investigación interna de la Policía Nacional sobre los presuntos autores de la muerte de los estudiantes Inti Sotelo Camargo y Jack Pintado Sánchez durante las protestas del 14 de noviembre?

La Policía tiene una política horizontal y de gestión de transparencia y de acatamiento a las diversas autoridades, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Se les ha alcanzado y se les alcanzará toda la información que requieran, como la identificación de los armamentos que se utilizaron durante el 14 de noviembre, con la finalidad de que se esclarezcan los hechos.

¿La investigación está a cargo de la Inspectoría General de la Policía Nacional?

Quiero enfatizar que es la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior la encargada de investigar la parte administrativa del caso, y no la Inspectoría General de la Policía Nacional. Si encuentra responsables, de inmediato procederá como corresponde a ley. En consecuencia, la Policía Nacional se allana a toda investigación sobre el caso.

¿Cómo afecta a Policía Nacional el caso de Inti Sotelo y Jack Pintado?

Por actos aislados e individualizados no se puede manchar a una institución como la Policía Nacional. Nosotros no hemos sido formados para quitar la vida, sino para proteger la vida de los ciudadanos.

¿Qué hará desde su despacho para recobrar la confianza de la ciudadanía, después de los hechos del 14 de noviembre?

Nos espera un camino largo. Pero lo importante es que tenemos un compromiso con la ciudadanía y vamos a reconectarnos con ella. Por esa razón, he dispuesto que 35 ómnibus de la Policía se pongan al servicio de la ciudadanía hasta que se solucione el paro de los transportistas. Vamos a potenciar la inteligencia policial y vamos a tomar los conos donde hay alto grado de delincuencia común, por lo que emplearemos vastamente la tecnología. El trabajo de inteligencia es la clave para vencer la criminalidad.

¿Y respecto a los excesos? Por ejemplo, en el uso de las armas de fuego.

La Policía va a mejorar los procedimientos y el uso de armas de fuego. Se deben recurrir a éstas conforme al manual de los derechos humanos. Actuamos bajo el principio de la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, la Policía usará las armas cuando sea estrictamente necesario. Por eso, el compromiso de cambio en favor de la ciudadanía no solo es de mi parte sino de los 140 mil policías del país que están comprometidos en la lucha frontal contra la delincuencia.

Con la salida del general Edgardo Garrido López, ¿cómo queda el nuevo Comando Policial?

El teniente general Arquímides León Velasco, quien tiene el cargo de inspector general, asumirá la Subcomandancia General en reemplazo del general Garrido, y de acuerdo con el escalafón y la antigüedad, le seguiría el general Roy Ugaz Suárez como inspector general.

¿Qué motivó que el subcomandante general Edgardo Garrido solicitara su pase al retiro de la PNP? ¿Es verdad que su salida obedece a cuestionamientos al Comando Policial?

Aún esa solicitud está siendo evaluada por el sector. Su salida no es inmediata, debe cumplir los protocolos y los procedimientos. Sin embargo, quiero precisar que el general Edgardo Garrido se presentó a mi despacho y él mismo señaló que se iba de la institución por motivos estrictamente personales, debido a que su familia se encuentra en el extranjero. Y esa decisión la respeto.

¿El general Garrido en algún momento estuvo en desacuerdo de integrar el nuevo Comando Policial? De acuerdo con algunas fuentes, el problema se habría originado durante una reunión de generales en la Escuela de Oficiales de la PNP, en la Campiña, Chorrillos. ¿Es cierto?

Totalmente falso. El general Edgardo Garrido, a quien respeto por ser un buen oficial y porque es el más antiguo en el grado, aceptó la Subcomandancia General de la Policía sin ningún problema. Por esta razón, y de acuerdo con la ley, se le ascendió al grado de teniente general. Quiero precisar que la reunión de los generales en La Campiña se debió exclusivamente al proceso de evaluación y selección de los coroneles candidatos al grado de general de la PNP. Es decir, cada general emite su voto de acuerdo con la hoja de vida y trayectoria de cada coronel que aspira al grado inmediato superior. La evaluación recién empieza y será transparente y supervisada por la Comisión de Selección de Oficiales Generales.

Respecto a los ascensos de grado, ¿cuáles serán los criterios para designar a los nuevos generales en la Policía?

El perfil del futuro general incluye que debe gozar de un currículo intachable y haber tenido experiencia y trayectoria tanto en la parte administrativa como operacional. Esto no quiere decir que pueden haber tenido percances en la carrera como parte de la función policial, pero no vamos a permitir ningún acto incorrecto. Si hay algún coronel, respetando siempre su presunción de inocencia, está sujeto a un proceso de investigación por actos de corrupción, extorsión y otros delitos, no tendrá ninguna oportunidad para ascender al grado de general. Eso se lo aseguro. El que la hace, la paga.

¿Cuántas vacantes se han otorgado para el grado de general?

Hasta el momento son 20 vacantes: 18 para generales de armas y 2 para generales de servicio. Estamos haciendo el estudio respectivo si es que ampliamos las vacantes.

¿Qué va a pasar con los coroneles de las promociones 86, 87, 88, que son más antiguos que el comandante general, y son candidatos al grado de general?

Tenga la plena seguridad que van a ser considerados porque hay buenos coroneles que tienen experiencia y liderazgo, y lo más importante, que han mostrado trabajo, sacrifico y entrega por la Policía. Indudablemente están entre las ternas.

¿Cuándo se sabrá los nombres de los nuevos jefes de las unidades policiales? ¿Se han considerad los cambios?

Estamos trabajando y en una semana se tendrá a los nuevos jefes de unidades. Y como muestra de ello está la designación del general Jorge Angulo Tejada, como jefe de la Séptima Región Policial Lima, en reemplazo del general Jorge Cayas Medina. El general Angulo es un brillante oficial y estoy seguro que llenará las expectativas del comando policial y recobrará la confianza de la ciudadanía

¿Cuál es la situación del general Jorge Cayas, quien fuera el jefe de la Séptima Región Lima, en cuya gestión ocurrieron los hechos del 14 de noviembre?

El general Cayas se encuentra en la Dirección de Participación Ciudadana y está sometido a una investigación de carácter administrativo-disciplinario por la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio el Interior.

Se habla de una supuesta huelga policial. ¿Cómo está la moral de su personal?

Descarto totalmente esa posibilidad. No habrá huelga policial, porque la moral de nuestra Policía está muy alta en la familia, por esa razón estamos incrementando el número de vacantes a la plana de suboficiales que se presentan en el proceso de ascensos al grado inmediato superior. Y no solo ello, además estamos fortaleciendo el sistema de salud para enfrentar la Covid-19 y evitar la muerte de nuestros policías.

¿Y en relación a la corrupción que es lo que plantea?

Cero en coimas. Tolerancia cero a las coimas. El que la hace, la paga. No es un discurso. Los resultados demostrarán mi compromiso y de este modo recuperaremos la confianza del ciudadano.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.