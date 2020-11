Ministro Vargas: No se debe utilizar agentes Terna para las manifestaciones

El ministro del Interior, Rubén Vargas, se pronunció respecto al uso de agentes Terna durante las últimas manifestaciones contra el gobierno de facto. Señaló que no se deben utilizar en ese tipo de marchas, pues no están dentro del ámbito de sus labores .

Además, aseguró que no solo se va a corregir el uso de estos agentes, sino que se va a castigar a quien haya ordenado que acudan a estas protestas pacíficas, que a causa de la represión policial devinieron en el asesinato de Inti Sotelo y Jack Pintado a manos de la Policía; sumado a las decenas de heridos.

“Definitivamente se tiene que corregir muchas cosas, una de ellas es no utilizar a unidades (Terna) que tienen una tarea especifica en situaciones que no están dentro del ámbito de sus responsabilidades . No solamente se tiene que corregir, se tiene que castigar a quien haya ordenado que se utilicen agentes ternas”, aseveró Vargas en entrevista para RPP.

Asimismo, se refirió a la creación de la comisión de bases, la cual fue anunciada por el presidente Sagasti este lunes durante un mensaje a la nación.

“Su misión central es recomendar acciones para modernizar y fortalecer la PNP en la defensa de los derechos ciudadanos. Tenemos un plazo bastante corto. En 60 días tenemos que presentar el informe con las líneas matrices que nos permitan tener una Policía más moderna, más cerca de su comunidad que enfrente con decisión al crimen organizado. Necesitamos nuevos aires, renovar a nuestra policía nacional”, añadió el titular del Ministerio del Interior.

Vargas dijo que se allanan a la investigación del Ministerio Público

El pasado domingo 22 de noviembre el titular del Ministerio del Interior informó que se están realizando investigaciones para encontrar a los responsables de los abusos cometidos por la Policía durante las últimas manifestaciones. Asimismo, indicó que se allanan a la investigaciones del Ministerio Público.

“Como Ministerio del interior nos hemos allanado a las disposiciones del Ministerio Público, la Fiscalía hace la investigación y en su momento nos darán los resultados, nosotros daremos la información que nos pidan, las investigaciones administrativas están en curso. Inmediatamente tengamos las conclusiones las vamos a compartir”, expresó en conferencia de prensa.

