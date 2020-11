Ferrero: No se puede acusar a 105 congresistas de actuar inconstitucionalmente

Augusto Ferrero Costa, miembro del Tribunal Constitucional (TC), expresó que, según su parecer, no existen fundamentos para señalar que los parlamentarios que respaldaron la vacancia a Martín Vizcarra actuaron fuera de lo establecido por la Carta Magna.

“ No se puede acusar a 105 parlamentarios que votan con una mayoría absoluta de haber actuado inconstitucionalmente . Han aplicado la Constitución, que tiene un capítulo especial de la incapacidad moral, y la han aplicado. Que esa mayoría se viera para llegar a un consenso parlamentario distinto y elegir a otro presidente de la República es una concordia nacional que todos aplaudimos”, declaró a Canal N.

El último jueves 19 de noviembre, el Pleno del TC optó por no delimitar las interpretaciones de la “permanente incapacidad moral” como causal para vacar al jefe de Estado.

La improcedencia de la demanda no significa que se haya declarado constitucional el procedimiento utilizado por el Legislativo, sino que los magistrados decidieron no evaluar el fondo del caso porque Vizcarra Cornejo ya fue destituido.

Ferrero: “Nos ha fastidiado la actitud de la doctora Ledesma”

Asimismo, manifestó que, junto a los tribunos que votaron para declarar improcedente la contienda competencial, se mostraron en desacuerdo con las declaraciones de la presidenta del TC, Marianella Ledesma, quien dijo que no se optó por decidir sobre el tema de fondo, que es la causal de vacancia.

“Nos ha fastidiado la actitud de mi gran amiga, a quien yo encumbré a la presidencia del Tribunal, la doctora Ledesma, en el sentido de estar despotricando con el voto que hemos realizado nosotros si esa es una cosa democrática que tiene que respetarse”, sostuvo.

Ferrero Costa refirió que no es que no hayan querido decir “aquí no pasó nada”, respecto a las declaraciones de Ledesma Narváez. “Ha pasado todo lo que el Perú ha vivido en estos dos últimos meses”, subrayó.

Agregó que uno de sus argumentos fue que no se podía decidir, ya que Martín Vizcarra fue destituido el pasado 9 de noviembre, motivo por el que se aplica la “sustracción de la materia”.

“Esto lo inició el presidente Vizcarra hace un tiempo, ya no es presidente de la República y tenemos, felizmente, a un hombre ponderado como Sagasti presidiendo el Perú, y no hay nada que hacer, hay sustracción de la materia ”, indicó.

Congreso podría plantear reforma constitucional sobre incapacidad moral

Además, apuntó que, pese a que Vizcarra ya no es jefe de Estado, sería “una barbaridad legal” pronunciarse sobre la causal de incapacidad moral permanente.

En esa misma línea, comentó que el Parlamento es el único que podría determinar ese argumento a través de una reforma constitucional.

“Lo importante es que ese es el texto constitucional, y cuando existe corrupción o calificaciones de ese tipo, eso afecta la capacidad moral. L e correspondería al Congreso plantear una reforma constitucional del artículo definiéndolo de una manera más específica ”, acotó.

