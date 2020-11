Enrique Fernández Chacón: “Nuevo gabinete debe buscar el éxito de todos”

El congresista Enrique Fernández Chacón del Frente Amplio se refirió al gabinete ministerial que deberá juramentar este miércoles 18 de noviembre luego de que Francisco Sagasti asumiera como nuevo presidente del Perú.

En efecto, en conversación con La República, el parlamentario consideró que este renovado grupo del Ejecutivo debe priorizar al sector trabajador con una nueva dirección en la economía, así como estar desvinculado a cualquier caso de corrupción o investigación en el Ministerio Público.

“No podemos tener un Gobierno más de lo mismo. Los cambios deben darse porque sí […] Espero que este nuevo gabinete busque el éxito de todos y que nos puedan favorecer. Hace bien la gente en preocuparse”, manifestó.

Asimismo, dijo que su bancada estará vigilante a cualquier decisión de los nuevos ministros en los próximos meses para que no sigan respaldando “a los intereses de las grandes empresas capitalistas”.

De otro modo, contó que ya tiene “una decisión tomada” sobre el voto de confianza a este gabinete de transición que tendrá la vuelta de Pilar Mazzetti, Alejandro Neyra y Javier Palacios a las carteras de Salud, Cultura y Trabajo, respectivamente.

“La decisión la tengo tomada. Lo que pasa es que no puedo pronunciarme antes. Eso sí, no estoy de acuerdo con que regresen ministros de (Martín) Vizcarra. Hay 200 casos abiertos en la fiscalía por la pandemia. Es preferible que no entre ninguno de ellos”, expresó.

No obstante, sostuvo que sería más permisivo con el Ministerio de Salud, ya que “es un sector muy importante en estos momentos”, por lo que no tendría problemas en que se haya elegido a alguien “que viene trabajando en esa cartera un buen tiempo”.

En otro momento, Enrique Fernández Chacón aseguró que “no se arrepiente” de haber votado a favor del golpe de Estado contra el exmandatario Martín Vizcarra, ya que, a su parecer, el exjefe de Estado lo “calumnió” a él y a otros congresistas cuando reveló que hay legisladores que actualmente son investigados por la fiscalía.

“ No me arrepiento de mi decisión para vacar a Vizcarra . Mi voto fue bien pensado. No me arrepiento de nada. Me puedo arrepentir de otra cosa y no me pesa la lengua para decir ‘me equivoqué'. Para mí la política es una cosa muy seria cuando uno emite un voto y más tratándose del presidente de la República”, aclaró a este medio.

Por otra parte, aseveró que “es falso” que esta crisis nacional sea por la destitución de Vizcarra Cornejo de Palacio de Gobierno, sino que “viene de tiempo atrás” y que la vacancia presidencial solo fue “la gota que rebalsó el vaso”.

“Hay mucha bronca en la gente, pero no es por lo último. Prueba de ello es que nadie está a favor de que regrese Vizcarra. Yo no escuché que vuelva Vizcarra. Escuché reclamos pendientes. Hay una mala maniobra para que los congresistas que votamos a favor de la vacancia aparezcamos como los malos de la película”, agregó.

