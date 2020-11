Pérez: Es necesario esclarecer quiénes destruyeron la vida de estos jóvenes

El congresista Jorge Pérez, de la bancada de Somos Perú, expresó que es indispensable conocer quiénes fueron las personas que acabaron con la vida de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez en las protestas contra el régimen de Manuel Merino.

“ Es necesario esclarecer de dónde salieron estos componentes que destruyeron la vida de estos jóvenes”, declaró a la prensa.

En esa línea, indicó que el Congreso no solo tendrá que pedir perdón a la población por lo ocurrido en estos días tras la destitución de Martín Vizcarra y la toma de mando de Merino de Lama, sino que deberá demostrarlo con acciones.

“Definitivamente hay que pedirle perdón [al país] y no solamente decirlo, sino que con nuestras acciones, con nuestros proyectos y posiciones, ser responsables, porque no vale errar dos veces. Unirnos todos y cambiar esta situación de una vez por todas, y que las muertes de los dos jóvenes no haya servido para exacerbar a la población, sino para corregir lo que esta mal ”, subrayó.

Por ello, afirmó que cabe la posibilidad de abrir una investigación a Manuel Merino por el uso de la fuerza que utilizaron las autoridades durante las marchas, por los fallecidos y las personas que continúan desaparecidas. “Él forma parte del proceso, somos fiscalizadores y ejercemos control político”, destacó.

Pérez: “Voté por la vacancia y por eso, pido perdón”

Pérez Flores hizo un mea culpa y comentó que en el proceso de destitución a Vizcarra Cornejo él fue uno de los parlamentarios que tuvo una postura a favor. Sin embargo, ahora ve que no fue una decisión acertada.

“ Voté por la vacancia y por eso, pido perdón, porque toda la población lo amerita”, sostuvo el parlamentario de Somos Perú.

Asimismo, al ser consultado por el paradero del congresista Merino de Lama, enfatizó en que, hasta el momento, no se conoce su ubicación y que espera que acuda pronto al Parlamento.

Congreso: esta tarde jura Francisco Sagasti como presidente

Este martes 17 de noviembre, a las 4 de la tarde, Francisco Sagasti jurará como presidente de la República. Es así que asumirá el Gobierno de transición hasta el próximo 28 de julio de 2021.

La ceremonia solemne tendrá lugar exactamente una semana después de que en el Palacio Legislativo Manuel Merino asumiera el gobierno de facto tras la destitución de Martín Vizcarra y el golpe de Estado.

Con la asunción del ahora exvocero del Partido Morado, Mirtha Vásquez Chuquilín será quien tomará el cargo como presidenta del Legislativo en reemplazo de Luis Valdez.

