Llamado de atención. El flamante presidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió a las manifestaciones realizadas en los últimos días contra la crisis política iniciada por el Congreso de la República, y las cuales dejaron dos jóvenes fallecidos: Jordan Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado.

En efecto, para el nuevo mandatario de transición, no bastó la pandemia, la crisis económica o la inseguridad, sino que el Parlamento tuvo que esperar dos muertes para tomar medidas que apacigüen la situación.

“Lo que hemos visto en los últimos días en estas manifestaciones son un poderosísimo llamado de atención. No bastó la pandemia , no bastó la crisis económica, no bastaron los problemas de inseguridad, tuvimos que esperar a la muerte de dos jóvenes para que nos caiga encima toda la enormidad de la situación y que nos motive a trabajar de una manera más decidida para lograr un desarrollo más justo”, expresó Sagasti ante el Pleno del Legislativo.

De igual manera, felicitó a toda la ciudadanía que marchó en las calles y recordó que en su juventud también participó en diversas marchas pacíficas que aún siguen inspirando a muchos otros.

“ Saludo a los jóvenes […] Recuerdo esos años a principios de los sesenta cuando la juventud salía a protestar pacíficamente a marchar, a los cuales aprendimos una idea central, que todavía inspira a muchos de mi generación, y que empieza a inspirar a los jóvenes de una manera explosiva y que desgraciadamente perdimos en los tiempos de crisis y violencia que vivimos”, acotó.

En esa misma línea, exhortó a los congresistas a “tomar decisiones de otro orden” para que no se repita lo sucedido en las protestas que dejaron varios heridos. Además, los invitó a darse cuenta de “la enorme responsabilidad” que tienen de cara al bicentenario.

“Lo que estamos viendo en la calle es esa indignación que debemos reconocer, aceptar y encausar por caminos pacíficos y que nos ayuden como país a prosperar. Esta es una de las tareas centrales que tiene el Estado peruano”, aseveró.

En otro momento, Francisco Sagasti consideró que ahora el Poder Legislativo debe “concentrarse en definir tareas cortas y específicas” para salir de la crisis sanitaria, social, política y económica tras la llegada del coronavirus (COVID-19).

“Tenemos una tarea conjunta, todos nosotros, de perfeccionar el marco legal, de tal forma que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y al mismo tiempo podamos prevenir los posibles y aislados actos de violencia que no debemos permitir en nuestro país”, agregó.

